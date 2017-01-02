Ибрагимович: "Заставил критиков съесть свои яйца"

Златан Ибрагимович Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович считает, что своей вдохновенной игрой на "Олд Траффорд" он посрамил многочисленных скептиков.

Перед переездом Златана на "Олд Траффорд" рулевой "дьяволов" Жозе Моуриньо предупредил 35-летнего шведа, что в Премьер-Лиге у него не получится отдохнуть и спокойно завершить игровую карьеру.

В ответ Ибрагимович выдал целую порцию голов, отличившись уже 17 раз в футболке "Юнайтед". По словам Златана, он посрамил многочисленных критиков, которые сомневались в нем после перехода в клуб.

"Я переехал в Премьер-Лигу, хотя все думали, что это невозможно, но я как всегда заставил скептиков съесть свои яйца. Поверьте, критика придает мне много энергии, потому что журналистам платят за то, чтобы они говорили гадости, а мне – за игру в футбол. И мне это нравится".

"Этот сезон складывает просто великолепно, мне не на что жаловаться. Я счастлив в этом клубе и лишь надеюсь, что мы будем продолжать в том же духе. Я не знаю, сколько лет мне осталось провести в футболе, но я наслаждаюсь своей игрой прямо сейчас", - приводит слова Ибрагимовича The Guardian.



Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 02.01.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1331

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Последние комментарии:




  1. gay-fan-gunner 02.01.2017 14:52 # gay-fan-gunner
    получается если яйца съели их уже больше нет? кастратик волосатый

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  2. viterok 02.01.2017 14:31 # viterok
    Его желание и способности забивать вызывает уважение.

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  3. anti-skvozer 02.01.2017 14:28 # anti-skvozer
    То чувство, когда твой топ нап похож на великого(пусть и русского) имератора. А у пенсоты на среднестатистического забулдыгу-тракториста

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  4. rap-woiska 02.01.2017 14:20 # rap-woiska
    Крауча в скам засунь,думаю чуть меньше забил бы

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  5. dean-winchester 02.01.2017 14:20 # dean-winchester
    Забил всего на 3 гола больше Мане и выeбывается.

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  6. blackdreamer 02.01.2017 14:15 # blackdreamer
    жаль что 35 ему
    вместе с ним и закончиться мю
    кто тащить то будет ?
    любитель жрать гавно голубей ?
    рыжий мешок ?
    защитник спартака ?
    пудежль из эвертона ?
    воттето будущее у мю

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  7. budun 02.01.2017 14:11 # budun
    великий бомбардир

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  8. azik-orda 02.01.2017 14:10 # azik-orda
    ТАЩЕР

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  9. ruschelsea 02.01.2017 14:07 # ruschelsea
    А если среди хейтеров - канониры присутствуют? Им что прикажешь есть?

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  10. ruschelsea 02.01.2017 14:05 # ruschelsea
    Хорогий нападающий. Большое будущее у юнца.

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  11. osetin-15reg 02.01.2017 14:03 # osetin-15reg
    Заставил хейтеров фапли есть яйца)

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  12. dimon70 02.01.2017 14:02 # dimon70
    2 круг,будем посмотреть дальше

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  13. ruslan19930611 02.01.2017 14:00 # ruslan19930611
    Однако же любят некоторый глатать яйца

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