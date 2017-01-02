Ибрагимович: "Заставил критиков съесть свои яйца"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович считает, что своей вдохновенной игрой на "Олд Траффорд" он посрамил многочисленных скептиков.
Перед переездом Златана на "Олд Траффорд" рулевой "дьяволов" Жозе Моуриньо предупредил 35-летнего шведа, что в Премьер-Лиге у него не получится отдохнуть и спокойно завершить игровую карьеру.
В ответ Ибрагимович выдал целую порцию голов, отличившись уже 17 раз в футболке "Юнайтед". По словам Златана, он посрамил многочисленных критиков, которые сомневались в нем после перехода в клуб.
"Я переехал в Премьер-Лигу, хотя все думали, что это невозможно, но я как всегда заставил скептиков съесть свои яйца. Поверьте, критика придает мне много энергии, потому что журналистам платят за то, чтобы они говорили гадости, а мне – за игру в футбол. И мне это нравится".
"Этот сезон складывает просто великолепно, мне не на что жаловаться. Я счастлив в этом клубе и лишь надеюсь, что мы будем продолжать в том же духе. Я не знаю, сколько лет мне осталось провести в футболе, но я наслаждаюсь своей игрой прямо сейчас", - приводит слова Ибрагимовича The Guardian.
02.01.2017 14:00
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Последние комментарии:
получается если яйца съели их уже больше нет? кастратик волосатый
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Его желание и способности забивать вызывает уважение.
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То чувство, когда твой топ нап похож на великого(пусть и русского) имератора. А у пенсоты на среднестатистического забулдыгу-тракториста
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Крауча в скам засунь,думаю чуть меньше забил бы
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Забил всего на 3 гола больше Мане и выeбывается.
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жаль что 35 ему
вместе с ним и закончиться мю
кто тащить то будет ?
любитель жрать гавно голубей ?
рыжий мешок ?
защитник спартака ?
пудежль из эвертона ?
воттето будущее у мю
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великий бомбардир
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ТАЩЕР
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А если среди хейтеров - канониры присутствуют? Им что прикажешь есть?
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Хорогий нападающий. Большое будущее у юнца.
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Заставил хейтеров фапли есть яйца)
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2 круг,будем посмотреть дальше
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Однако же любят некоторый глатать яйца
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