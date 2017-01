Светская хроника за понедельник

Антонио Конте встречался с Артуро Видалем. "Манчестер Юнайтед" готов купить трансферы Сауля Ньигеса и Антуана Гризманна. "Арсенал" включился в борьбу за Стивена Нзонзи. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Новичок высшего китайского дивизиона "Тяньцзинь Цюаньцзянь" готов заплатить 80 миллионов фунтов за нападающего "Челси" Диего Косту. (The Sun)



"Челси" предложит 60 млн. фунтов за защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка, который также интересен "Манчестер Сити". (Daily Express)



На Boxing Day тренер "Челси" Антонио Конте провел встречу с полузащитником "Баварии" Артуро Видалем и его агентами. Теперь "синие" готовы предложить 34 млн. фунтов за чилийца. (The Sun)



Антонио Конте лично позвонил в "Аталанту", чтобы сделать предложение по полузащитнику Франку Кесси. (Daily Star)



"Манчестер Юнайтед" отпустит Криса Смоллинга, если все-таки купит защитника "Бенфики" Виктора Линделефа. (Daily Star)



В Португалии верят, что Линделеф еще может перейти в "Юнайтед" до конца января. (Sky Sports)



"Юнайтед" готов выплатить отступные по контрактам Сауля Ньигеса и Антуана Гризманна с "Атлетико" общей суммой в 145 млн. фунтов. (The Times)



"Юнайтед" задумывается о приглашении 33-летнего защитника "Реала" Пепе, который также интересен ряду клубов из Китая. (The Sun)



"Арсенал" включился в борьбу за полузащитника "Севильи" Стивена Нзонзи. (Daily Express)



"Ливерпуль" интересуется вингером "РБ Лейпцига" Эмилем Форсбергом. (Daily Mirror)



Также "Ливерпулю" нужен нападающий "Бенфики" Рауль Хименес, оцениваемый в 22 млн. фунтов. (Squawka)



Полузащитник Лукас Лейва может остаться в "Ливерпуле", отвергнув интерес "Интера". (Liverpool Echo)



"Эвертон" поспорит с "Челси" и "Сити" за защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка. (Daily Star)



"Эвертон" — фаворит на приобретение защитника "Бернли" Майкла Кина следующим летом. (Daily Mail)



"Вест Хэм" предложит 4 млн. фунтов за полузащитника "Базеля" Таулант Джаку в январе. (Daily Mirror)



Нападающий Боян Кркич хочет уйти из "Стоука". (The Sun)



"Стоук" согласовал выкуп голкипера Ли Гранта, принадлежащего "Дерби". (ESPN)



Бывший полузащитник "Юнайтед" Андерсон отказался от перехода в "Мидлсбро". (Globoesporte)



"Ньюкасл" обратился к "Эвертону" насчет аренды полузащитника Тома Клеверли. (Newcastle Chronicle)



Другое



Пол Клемент подпишет с "Суонси" контракт на два с половиной года. (Daily Mail)



Бывший тренер сборной Англии Рой Ходжсон может сменить Алекса Нила во главе "Норвича". (Daily Mail)



Экс-защитник "Юнайтед" Гари Невилл заявил, что игра "красных дьяволов" больше не наводит на него тоску. (Goal)



Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что новое поколение игроков начинает зарабатывать слишком рано и слишком много. (Daily Express)



Тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо дважды слетал в Португалию в течение суток, чтобы побыть рядом с женой, которой потребовалась срочная операция. (Daily Mirror)