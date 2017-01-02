"Ливерпуль" не будет покупать Джо Харта

Вопреки появившимся слухам в прессе, "Ливерпуль" не планирует приобретать голкипера "Манчестер Сити" Джо Харта, который сейчас выступает на правах аренды за "Торино".

Неубедительная игра Симона Миньоле и Лориса Кариуса в воротах породила слухи о том, что главный тренер "красных" Юрген Клопп задумался о приглашении еще одного голкипера в свою команду и обратил внимание на первого номера сборной Англии.



И хотя у 29-летнего Харта по-прежнему нет никаких перспектив на "Этихад", а "Торино" просто не может позволить себе выкупить его трансфер, переход Джо в "Ливерпуль" в этом месяце или по окончании сезона исключен.



Как напоминает Sky Sports, в течение одного сезона игроку разрешено находиться не более чем в двух клубах, поэтому Харт просто не может покинуть "Торино" в январе. Впрочем, доступность Джо по окончании сезона тоже не вызывает особого интереса со стороны Клоппа.