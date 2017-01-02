20-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей понедельника

В понедельник 2 января шестью поединками стартует 20-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МИДЛСБРО — ЛЕСТЕР 15:30 Онлайн-трансляция



Несомненно, Клаудио Раньери хочется, чтобы его "Лестер" закрепил свой успех после минимальной победы над "Вест Хэмом". Это очень важно для "лис", ведь после этого матча они лишатся алжирцев Рияда Махреза и Ислама Слимани, которые уедут на Кубок Африки. В этом сезоне "Мидлсбро" забивает в среднем меньше гола за игру, что привело к четырем поражениями в пяти последних поединках Премьер-Лиги. В 13 последних встречах команд "речники" ни разу не победили "Лестер".



После матча дисквалификации возвращается защитник "Мидлсбро" Антонио Барраган. Гастон Рамирес претендует на возвращение в старт.



Нападающий "Лестера" Джейми Варди все еще дисквалифицирован.



ЭВЕРТОН — САУТГЕМПТОН 18:00 Онлайн-трансляция



На "Гудисон Парк" сойдутся представители очень тонкой для этого сезона прослойки команд — прослойки середняков, которым не грозит ни вылет, ни борьба за еврокубки. Для "Саутгемптона" это будет третий матч за шесть последних дней, что может сыграть на руку "Эвертону", отдыхавшему чуть больше. В 17 последних выездах на "Гудисон Парк" в рамках Премьер-Лиги "святые" одержали лишь одну победу — в ноябре 1997.



Третий матч кряду с травмой ноги, как ожидается, пропустит голкипер "Эвертона" Маартен Стекеленбург.



Капитан "Саутгемптона" Жозе Фонте заменит дисквалифицированного Виргила Ван Дейка. Натан Редмонд свое наказание уже отбыл. Райан Бертран должен вернуться в старт после передышки.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — БЕРНЛИ 18:00 Онлайн-трансляция



О 10 победах подряд "Манчестер Сити" на старте сезона уже никто не вспоминает, и даже минимальное поражение подопечных Хосепа Гвардиолы от "Ливерпуля" в субботу не стало большим сюрпризом для публики. Матч против "Бернли", свое единственное очко на выезде в этом сезоне набравшего против "Манчестер Юнайтед" в октябре, представляет "горожанам" отличную возможность реабилитироваться за последние неудачи. В 12 последних домашних встречах с "бордовыми" в рамках чемпионата "Сити" ни разу не уступил.



"Манчестер Сити" все еще вынужден обходиться без своего капитана Венсана Компани. Лерой Сане под вопросом.



Джефф Хендрик, рекордное приобретение "Бернли", возвращается после дисквалификации и может заменить Дина Марни. У Джона Фланагана травма колена.



САНДЕРЛЕНД — ЛИВЕРПУЛЬ 18:00



"Ужасная" и "беспорядочная" — именно такими словами Дэвид Мойес описывал игру "Сандерленда" после поражения 4:1 от "Бернли". "Котам" необходимо серьезно добавить, чтобы помешать Ливерпулю" одержать свою пятую победу подряд. "Красные" воодушевлены своим успехом против "Манчестер Сити" и стремятся к тому, чтобы продолжить оказывать давление на лидирующего в Премьер-Лиге "Челси". "Ливерпуль" выиграл все три последних выезда на "Стадион Света".



"Сандерленду" предстоит оценить состояние Ламина Коне и Виктора Аничебе, которые получили травмы в последнем матче. Джейсон Денайер также под вопросом. Билли Джонс дисквалифицирован на один матч.



"Ливерпуль" рискует недосчитаться своего капитана Джордана Хендерсона, у которого возникли проблемы с пяткой против "Сити".



ВЕСТ БРОМВИЧ — ХАЛЛ 18:00



"Вест Бромвич" завершил 2016 год неожиданной победой в гостях у "Саутгемптона" и чувствует себя весьма уверенно в преддверии второй половины сезона. "Халлу" перед Новым годом тоже удалось разжиться очками — вернее, всего одним — однако положение команды Майка Фелана по-прежнему выглядит безнадежным. Если "тигры" желают сотворить чудо вроде того, что им удалось на старте кампании, то лучше не откладывать это дело в долгий ящик. "Дрозды" выиграли лишь одну из семи последних встреч с "Халлом" в рамках Премьер-Лиги.



"Вест Бромвичу" предстоит сделать выбор в нападении между Саломоном Рондоном и Хэлом Робсоном-Кану, который забил в последнем матче, но Сэйдо Берахино играть пока не готов.



"Халл" лишен проблем с травмами или дисквалификациями.



ВЕСТ ХЭМ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 20:15 Онлайн-трансляция



"Манчестер Юнайтед" направляется в Лондон после пяти побед кряду и с серией из 12 матчей без поражений. "Красные дьяволы", наконец, обрели уверенность и добиваются результатов в соответствии с качеством своей игры. Впрочем, несмотря на минимальное поражение в гостях у "Лестера", некоторый подъем переживает и "Вест Хэм", впервые в сезоне оформивший две победы подряд дома. "Молотобойцы" выиграли все четыре последних встречи с "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги.



Капитана "Вест Хэма" Марка Нобла беспокоит колено. Альваро Арбелоа, Артур Масуаку, Гекхан Тере и Диафра Сако совершенно точно не сыграют.



"Юнайтед" попрощался с ивуарийским защитником Эриком Байи, который уже уехал на Кубок Африки. Могут вернуться в строй ветераны Майкл Кэррик и Уэйн Руни, пропустившие матч с "Мидлсбро".