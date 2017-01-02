Лучшие моменты воскресных матчей Премьер-Лиги (ВИДЕО)

Оливье Жиру Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 19-го тура Премьер-Лиги за воскресенье.



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Метки видео, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2017 10:20

Количество просмотров Просмотров: 819

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Последние комментарии:




  1. rollik707 02.01.2017 11:39 # rollik707
    Какую отменную банку положил Жиру!!! Миха нервно курит в сторонке.

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  2. rollik707 02.01.2017 11:30 # rollik707
    Кабуль продался!

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  3. arstan 02.01.2017 10:56 # arstan
    У мхитаряна позиция поудобней всетаки в данном случае жиру сделал максмум из этой ситуции .у мхита траектория попутная была

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  4. last-chapter 02.01.2017 10:23 # last-chapter
    Топ куолити финиш

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