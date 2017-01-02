Коста хотел вернуться в "Атлетико" летом

Нападающий "Челси" Диего Коста рассказал, что прошлым летом был близок к возвращению в "Атлетико".

28-летний испанец великолепно проводит этот сезон, лидируя в гонке бомбардиров Премьер-Лиги с 14 голами, причем все 14 он забил с игры. Кроме того, Диего еще пять раз ассистировал партнерам.



Свое чудесное преображение после прошлого сезона — провального для "синих" и лично для себя — Коста связывает с персоной главного тренера Антонио Конте, который и помог Диего снова стать счастливым после сорвавшегося трансфера назад в Мадрид.



""Мог ли я уйти летом? Да, да. Я собирался это сделать. Я собирался уйти, но сейчас я счастлив быть здесь, вот и все".



"Хотел ли я уйти? Да, да. У меня была возможность вернуться в "Атлетико". К этому меня подталкивали некоторые вещи — семья и жизнь, которую я там вел. Но дело было не в "Челси", чьи болельщики меня очень любят, так что я очень счастлив здесь, очень доволен".



"Люди очень меня любят. Я лишь хотел поменять обстановку по семейным причинам, но этого не случилось, и я продолжаю быть счастлив здесь. Также было важно, что тренер с первой минуты сказал, что рассчитывает на меня".



"Истина в том, что наш тренер хорошо ладит с игроками, он много шутит. Это хорошо, что наш тренер — это не просто босс, но и человек, с которым мы можем поговорить, и на чью поддержку мы можем рассчитывать в сложные моменты. Он добр к игрокам, и вы можете видеть, что люди любят его все больше", — цитирует Косту The Telegraph.