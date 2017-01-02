Почеттино: "Все хотят, чтобы мы обыграли "Челси"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино уверен, что нейтральные зрители хотят, чтобы его команда обыграла "Челси", притормозив ход лидера Премьер-Лиге.
К предстоящему визиту на "Уайт Харт Лэйн" подопечные Антонио Конте подходят на вершине Премьер-Лиги. "Синие" одержали уже 13 побед подряд, благодаря чему опережают ближайших преследователей из "Ливерпуля" на 6 очков.
Очередной вызов "Челси" подкинет предстоящий тур, в котором лондонцам предстоит дерби с "Тоттенхэмом". По словам Почеттино, нейтральные зрители заинтересованы в том, чтобы в среду его команда одержала верх и возродила интригу в гонке за титулом.
"Нам и всей Премьер-Лиге важно, чтобы мы одержали победу, остановили их и сократили разрыв в чемпионской гонке. В конце концов нашей задачей остается борьба за титул".
"Возможно, в среду мы будем чувствовать себя так, как в прошлом сезоне чувствовал себя "Лестер". Тогда все команды поддерживали их и делали все возможное против нас. Уверен, это будет очень тяжелая игра", - цитирует Почеттино The Independent.
02.01.2017 09:00
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Последние комментарии:
Моур и Пеп не хотят, не физди
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Посмотрим, игра обещает быть очень интересной
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Пусть базарят, пока синие усердно тренируются.
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че то слишком самоуверены на Вайт Харт Лейн. Будет полыхать как и Эттихад
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Естественно, бля
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Ну пару очков при таком ходе должны отобрать.
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