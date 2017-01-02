Почеттино: "Все хотят, чтобы мы обыграли "Челси"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино уверен, что нейтральные зрители хотят, чтобы его команда обыграла "Челси", притормозив ход лидера Премьер-Лиге.

К предстоящему визиту на "Уайт Харт Лэйн" подопечные Антонио Конте подходят на вершине Премьер-Лиги. "Синие" одержали уже 13 побед подряд, благодаря чему опережают ближайших преследователей из "Ливерпуля" на 6 очков.



Очередной вызов "Челси" подкинет предстоящий тур, в котором лондонцам предстоит дерби с "Тоттенхэмом". По словам Почеттино, нейтральные зрители заинтересованы в том, чтобы в среду его команда одержала верх и возродила интригу в гонке за титулом.



"Нам и всей Премьер-Лиге важно, чтобы мы одержали победу, остановили их и сократили разрыв в чемпионской гонке. В конце концов нашей задачей остается борьба за титул".



"Возможно, в среду мы будем чувствовать себя так, как в прошлом сезоне чувствовал себя "Лестер". Тогда все команды поддерживали их и делали все возможное против нас. Уверен, это будет очень тяжелая игра", - цитирует Почеттино The Independent.