Почеттино: "Все хотят, чтобы мы обыграли "Челси"

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино уверен, что нейтральные зрители хотят, чтобы его команда обыграла "Челси", притормозив ход лидера Премьер-Лиге.

К предстоящему визиту на "Уайт Харт Лэйн" подопечные Антонио Конте подходят на вершине Премьер-Лиги. "Синие" одержали уже 13 побед подряд, благодаря чему опережают ближайших преследователей из "Ливерпуля" на 6 очков.

Очередной вызов "Челси" подкинет предстоящий тур, в котором лондонцам предстоит дерби с "Тоттенхэмом". По словам Почеттино, нейтральные зрители заинтересованы в том, чтобы в среду его команда одержала верх и возродила интригу в гонке за титулом.

"Нам и всей Премьер-Лиге важно, чтобы мы одержали победу, остановили их и сократили разрыв в чемпионской гонке. В конце концов нашей задачей остается борьба за титул".

"Возможно, в среду мы будем чувствовать себя так, как в прошлом сезоне чувствовал себя "Лестер". Тогда все команды поддерживали их и делали все возможное против нас. Уверен, это будет очень тяжелая игра", - цитирует Почеттино The Independent.



Метки Почеттино, Тоттенхэм, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 02.01.2017 09:00

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  1. largo-winch 02.01.2017 09:29 # largo-winch
    Моур и Пеп не хотят, не физди

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  2. ketamin 02.01.2017 09:26 # ketamin
    Посмотрим, игра обещает быть очень интересной

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  3. ruschelsea 02.01.2017 09:19 # ruschelsea
    Пусть базарят, пока синие усердно тренируются.

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  4. gio 02.01.2017 09:11 # gio
    че то слишком самоуверены на Вайт Харт Лейн. Будет полыхать как и Эттихад

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  5. januzaj00 02.01.2017 09:11 # januzaj00
    Естественно, бля

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  6. akadam 02.01.2017 09:05 # akadam
    Ну пару очков при таком ходе должны отобрать.

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