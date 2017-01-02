Форлан: "Конте напоминает мне Моуриньо"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Диего Форлан признался, что главный тренер "Челси" Антонио Конте напоминает ему Жозе Моуриньо.

Новый год "синие" встретили, уверенно расположившись на вершине Премьер-Лиге и одержав 13 побед подряд. Форлан считает, что успех "Челси" кроется в успешной работе Конте с игроками, а вовсе не в их схеме 3-4-3, и в этом отношении Диего сравнивает Антонио с Моуриньо.



"Знаю, люди выделяют Диего Косту или Эдена Азара, но что на самом деле лучше всего делает их тренер Антонио Конте, так это создает команды".



"Он делал это в "Ювентусе", где они построили великолепную оборону и умели отлично контратаковать. В этом отношении он напоминает мне Моуриньо, который тоже тяготеет к тому, чтобы держаться в постоянном напряжении".



"Много было сказано об игре Конте с тремя защитниками и о том, насколько эффективно они действуют, перейдя на эту схему после сложного начала сезона. Я не разделяю эту одержимость тактикой в медиа. Футбол действительно простая игра, и важнее всего в любой схеме, чтобы игроки делали свою работу, а не сама схема".



"Все привычные схемы имеют свои преимущества и недостатки, но ни одна из них не будет работать без магии игроков. Схемы, тренеры, директора или президенты клубов не выигрывают матчи — это делают игроки. Они единственные, от кого что-то зависит, когда матч уже начался", — сообщил Форлан The National.