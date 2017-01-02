Пять вещей, что мы узнали в 19-м туре

Матчи, состоявшиеся около Нового года, ознаменовали завершение первой половины сезона Премьер-Лиги 2016/17. Не имея времени на передышку ввиду приближения следующего тура, выделим самые яркие моменты прошедшего уикенда.





"Халл" не совсем безнадежен в атаке



Трудности "тигров" перед стартом сезона были настолько предсказуемы, что, подойдя к Новому году на 20-й позиции, они избежали всякой критики со стороны. Никто не мог обвинить в недостатке стараний как большую часть игроков, так и Майка Фелана, взявшего на себя роль менеджера в крайне сложной ситуации. Недостаток класса (особенно в передней линии) — вот более простое объяснение трудностей "Халла".



Это ярко проявилось в последних матчах командах, где (если брать во внимание игру с "Вест Хэмом") дошло и до откровенного невезения. Даже в поражении от "Манчестер Сити" со счетом 0:3 "Халл" продемонстрировал, как минимум, час добротного футбола и тактическую готовность противостоять одному из самых непростых соперников. "Тигры" при этом не пользуются минимумом созданных моментов — и это делало "Эвертон" большим фаворитом игры на "Кей-Си".



Тем не менее, против команды Рональда Кумана, солидно начавшей праздничный отрезок, "Халл" себя проявил с лучшей стороны. Два забитых мяча — это редкость для команды Майка Фелана. Майкл Доусон забил после подачи углового, Роберт Снодграсс пробил Жоэля Роблеса прямым ударом со штрафного. Да, стандарты, но в положении "тигров" радоваться можно и этому — по крайней мере, они не безнадежны, а зимнее трансферное окно предоставит какие-то варианты для усиления.



Раньери ищет способы для изменения игры



Причины неудач "Лестер" (помимо, разумеется, проявляющегося недостатка класса и Лиги Чемпионов) во многом понятны. Многие коллективы Премьер-Лиги адаптировались к стилю игры действующих чемпионов, а предложить что-то другое и достаточное эффективное подопечные Клаудио Раньери пока не смогли. К игре с "Вест Хэмом" "лисы" подошли в опасном положении у зоны вылета, в то время как их соперник мог похвастаться серией отличных результатов.



В этот критический момент Раньери, который не имел дисквалифицированного Джейми Варди, пошел на определенные тактические решения, которые себя оправдали. "Лестер" играл по несвойственной ему схеме 4-2-3-1, а главное — в ней изменилась роль Рияда Махреза, теперь действовавшего на позиции "десятки", под нападающим. Алжирец в последние недели был плох настолько, что даже временно потерял место в старте, но новая роль может вернуть жизнь в игру Рияда. Равно как и сам вариант игры принес "Лестеру" очень важную и полностью заслуженную победу.



"Мидлсбро" опасен для грандов на выезде



Когда "Манчестер Юнайтед" висел на волоске от поражения в домашней игре с командой Айтора Каранки, логично было заключить, что хозяева не в первый раз могут пострадать из-за своей расточительности в передней линии. "Манчестер Юнайтед" доминировал по ходу встречи с "Боро", но только в концовке встречи ушел от поражения и вырвал победу благодаря верным тактическим решениям Жозе Моуриньо и голам Антони Мартиаля и Поля Погба.



В то же время дело не только в "Юнайтед". Каранка верно заметил по завершении встречи: "Мы не столь просты, если соперник такого уровня прилагает немало усилий для победы". У "Мидлсбро" был провал в домашней игре с "Ливерпулем", но на чужих стадионах, где ярка выражена ставка на оборону, "речники" хороши против больших соперников. Более того, они регулярно находят возможности угрожать их воротам. Поединок на "Олд Траффорд" был не первым тому примером: прежде "Мидлсбро" по делу заработал ничьи на полях "Манчестер Сити" и "Арсенала". В каком-то смысле Моуриньо может даже гордиться: его всегда тревожная команда одержала волевую победу, да еще и над столь сложным соперником.



Гвардиола не хочет учиться на ошибках



После встречи с "Манчестер Сити" менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп был слегка огорчен тем, как его команда вела себя во владении, но в остальном немец был полностью удовлетворен выполненным на игру планом. "Красные" завершили 2016 год победой над конкурентом, которую, правда, сложно назвать сюрпризом: раз за разом подопечные Пепа Гвардиолы наступают на те же грабли.



Матч не получился результативным (вопреки ожиданиям), "Ливерпуль" не был идеален, но во многом он повторил то, что прежде делали с "Сити" другие большие соперники. "Горожане" могут наслаждаться владением, в то время как их оппоненты будут нивелировать его значимость активным прессингом и/или умением быстро переходить в контратаки. "Ливерпуль" забил победный мяч именно в быстром отрыве: развить успех хозяевам "Энфилда" не удалось, но при этом и "Сити" не выглядел коллективом, способным изменить ход встречи в свою пользу тактически.



У "Уотфорда" возникли проблемы



"Тоттенхэм" одержал вторую за несколько дней выездную победу со счетом 4:1, а лидеры атаки "шпор" — Харри Кейн и Деле Алли — вновь показали отличный пример игрового взаимодействия. Такая форма "шпор" делает их предстоящую игру с "Челси" особенно интересной, но стоит признать, что команда Маурисио Почеттино столкнулась вовсе не с тем "Уотфордом", который осенью обыгрывал дома "Манчестер Юнайтед".



Физическая сила и тактическая гибкость отличают команду Вальтера Маццарри, но в последних двух встречах они, по сути, были сдавлены своими оппонентами. Уйти от поражения в игре с менее классным, чем "Тоттенхэм", "Пэлас" "шершням" удалось, но подопечные Почеттино по-настоящему деклассировали своих оппонентов. "Уотфорд" пытался биться, но, по большому счету, на попытках все и закончилась. Очень слабая игра в обороне и единственный мяч, который не вытекал из хода встречи даже при 0:4, когда оппонент мог почувствовать себя более расслабленным. Положение "шершней" не критическое, но очевидно, что у команды Вальтера Маццарри в последнее время возникли проблемы едва ли не во всех линиях.



Иван Громиков специально для FAPL.ru