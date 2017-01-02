Хамес Родригес откажет клубам Премьер-Лиги в январе
Плеймейкер "Реала" Хамес Родригес откажет клубам Премьер-Лиги в январе и останется на "Сантьяго Бернабеу" как минимум до лета.
Несколько дней назад 25-летний колумбиец намекнул, что готовится покинуть "Реал" в зимнее трансферное окно. Пресса мгновенно начала сватать Родригеса в "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
Однако отец Хамеса опроверг эту информацию, обсуждая будущее своего сына с журналистам. Плеймейкер останется на "Сантьяго Бернабеу" до конца сезона и только потом будет решать свою судьбу.
"У Хамеса есть обязательства перед "Реалом" по контракту, и вообще он собирается остаться в клубе", - цитирует Уилсона Родригеса The Independent.
02.01.2017 00:05
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Нахеуй пускай идет, то есть в Арсенал
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толстяк и так не нужен был
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"Не нужен был" (с)
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