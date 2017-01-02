Хамес Родригес откажет клубам Премьер-Лиги в январе

Хамес Родригес Плеймейкер "Реала" Хамес Родригес откажет клубам Премьер-Лиги в январе и останется на "Сантьяго Бернабеу" как минимум до лета.

Несколько дней назад 25-летний колумбиец намекнул, что готовится покинуть "Реал" в зимнее трансферное окно. Пресса мгновенно начала сватать Родригеса в "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Однако отец Хамеса опроверг эту информацию, обсуждая будущее своего сына с журналистам. Плеймейкер останется на "Сантьяго Бернабеу" до конца сезона и только потом будет решать свою судьбу.

"У Хамеса есть обязательства перед "Реалом" по контракту, и вообще он собирается остаться в клубе", - цитирует Уилсона Родригеса The Independent.



Метки Премьер-Лига, Реал, Родригес

Автор foxmcfc   

Дата 02.01.2017 00:05

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  1. cristean2 02.01.2017 01:13 # cristean2
    Нахеуй пускай идет, то есть в Арсенал

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  2. doooooooo 02.01.2017 01:09 # doooooooo
    толстяк и так не нужен был

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  3. ruschelsea 02.01.2017 00:21 # ruschelsea
    "Не нужен был" (с)

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