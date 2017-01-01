Жиру: "Мой лучший гол в карьере"

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру считает, что против "Кристал Пэлас" в воскресенье он забил лучший гол в своей карьере.

В субботу на "Эмирейтс" 30-летний француз забил не только чрезвычайно красивый, но и чрезвычайно важный гол, который позволил "канонирам" победить (2:0) и сохранить девять очков отставания от вершины Премьер-Лиги.



Сложно было не заметить некоторое сходство в голе Жиру с аналогичным "ударом скорпиона" Генриха Мхитаряна в недавнем матче против "Сандерленда", и как шутит Оливье, армянский плеймейкер "Манчестер Юнайтед" стал для него источником вдохновения.



"Возможно, тот гол вдохновил меня. Это единственное, что можно сделать в подобной позиции. Это приятно для меня и для команды, ведь мы начали год с победы".



"Мне максимально повезло, это исключительно везение. Мне никогда не удавалось подобное прежде. Я пытался подправить мяч в ворота. Мне немного повезло, но это единственное, что я мог сделать, ведь мяч находился позади меня, и я попытался пробить пяткой".



"Думаю, это мой лучший гол. Алексис сделал мне передачу немного назад, я попытался пробить пяткой, и мне повезло. Я уже почти потерял баланс", — цитирует Жиру Goal.



Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер также оценил гол своего соотечественника.



"Такое невозможно отработать на тренировке, это просто рефлекс. Он превратил это гол в искусство. Это был сюрприз благодаря красоте движения и эффективности. Этот гол Жиру будут помнить всегда. Он придает игре неожиданность, и за неожиданностью вы и приходите на футбол. Люди приходят на матчи, чтобы видеть такого рода голы".



"За свою карьеру я был избалован множеством отличных игроков и нападающих. Но этот его гол точно в пятерке лучших. Также я могу вспомнить Беркампа против "Лестера" и "Ньюкасла", Анри против "Реала" и "Ливерпуля", Кану против "Челси", — сообщил Венгер.



