Жиру: "Мой лучший гол в карьере"

Оливье Жиру Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру считает, что против "Кристал Пэлас" в воскресенье он забил лучший гол в своей карьере.

В субботу на "Эмирейтс" 30-летний француз забил не только чрезвычайно красивый, но и чрезвычайно важный гол, который позволил "канонирам" победить (2:0) и сохранить девять очков отставания от вершины Премьер-Лиги.

Сложно было не заметить некоторое сходство в голе Жиру с аналогичным "ударом скорпиона" Генриха Мхитаряна в недавнем матче против "Сандерленда", и как шутит Оливье, армянский плеймейкер "Манчестер Юнайтед" стал для него источником вдохновения.

"Возможно, тот гол вдохновил меня. Это единственное, что можно сделать в подобной позиции. Это приятно для меня и для команды, ведь мы начали год с победы".

"Мне максимально повезло, это исключительно везение. Мне никогда не удавалось подобное прежде. Я пытался подправить мяч в ворота. Мне немного повезло, но это единственное, что я мог сделать, ведь мяч находился позади меня, и я попытался пробить пяткой".

"Думаю, это мой лучший гол. Алексис сделал мне передачу немного назад, я попытался пробить пяткой, и мне повезло. Я уже почти потерял баланс", — цитирует Жиру Goal.

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер также оценил гол своего соотечественника.

"Такое невозможно отработать на тренировке, это просто рефлекс. Он превратил это гол в искусство. Это был сюрприз благодаря красоте движения и эффективности. Этот гол Жиру будут помнить всегда. Он придает игре неожиданность, и за неожиданностью вы и приходите на футбол. Люди приходят на матчи, чтобы видеть такого рода голы".

"За свою карьеру я был избалован множеством отличных игроков и нападающих. Но этот его гол точно в пятерке лучших. Также я могу вспомнить Беркампа против "Лестера" и "Ньюкасла", Анри против "Реала" и "Ливерпуля", Кану против "Челси", — сообщил Венгер.


Метки Арсенал, Венгер, видео, Жиру, Кристал Пэлас, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2017 22:25

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Последние комментарии:




  1. terrann 01.01.2017 23:39 # terrann
    Всем запомнится как, просто повтор гола красавца от Мхитаряна.

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  2. selta 01.01.2017 23:33 # selta
    Гол года может даже.
    Красава жиру,красиво обоссал бегунка сунчиса , который даже пас толком дать не может

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  3. diablo182 01.01.2017 23:30 # diablo182
    Думаю, этот гол будет лучшим голом сезона. Отличая контратака и сумасшедшее завершение

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  4. fanstevengerrard 01.01.2017 23:25 # fanstevengerrard
    Красиво, и красиво разыграли сам выход из обороны.

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  5. redman31 01.01.2017 23:15 # redman31
    Отличный гол!

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  6. podpolkovnik 01.01.2017 23:09 # podpolkovnik
    тупо подфартило

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  7. lexa-arsenal 01.01.2017 23:00 # lexa-arsenal
    Все в песду, Жиру батя.

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  8. reams 01.01.2017 22:44 # reams
    хех, красава, уже встал в один ряд с Анри и Бергампом ))

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  9. lfcfanforever 01.01.2017 22:44 # lfcfanforever
    Шикарный гол

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  10. manutd-20champ 01.01.2017 22:41 # manutd-20champ
    салат хорош. голясо отменный

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  11. theo-zm 01.01.2017 22:38 # theo-zm
    Гол крутой

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  12. suddenly 01.01.2017 22:38 # suddenly
    Этот гол будет покруче чем у Мхитаряна

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