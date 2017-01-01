Оливье к Новому году: "Арсенал" побеждает "Пэлас" благодаря фантастическому голу Жиру
Великолепный гол Оливье Жиру обеспечил "Арсеналу" важные три очка против "Кристал Пэлас" — 2:0.
Арсен Венгер совместил в стартовом составе своей команды и Алексиса Санчеса, и Оливье Жиру. При этом "канониры" недосчитались приболевшего Месута Озила, вместо которого вышел третий нападающий Лукас Перес. Начо Монреаль и Мохамед Эльнени сменили Кирана Гиббса и Франсиса Кокелена.
Тренер "орлов" Сэм Эллардайс, чей коллектив в этот праздничный период отдыхал дольше других — аж пять дней — ограничился заменой дисквалифицированного Дамьена Дилэйни на Джеймса Томкинса.
"Арсенал" сразу же принялся оказывать нешуточное давление на ворота соперника, но точно пробить или замкнуть передачу партнера хозяевам никак не удавалось.
Однако "Пэлас" продержался лишь до 17-й минуты, когда "канониры" провели быструю комбинацию. Санчес, оказавшись на левом фланге, мягко набросил мяч на Жиру, а тот "ударом скорпиона" пробил в перекладину, от которой мяч оказался в сетке ворот — 1:0.
Открыв счет, "Арсенал" слегка ослабил хватку, однако "орлы" по-прежнему не помышляли об атаках. Под занавес тайма Уэйн Хеннесси спас свою команду от второго гола, ногами отразив удар в исполнении Санчеса.
После перерыва "канониры" продолжали владеть тотальным преимуществом, и на 56-й минуте случился второй гол. Скотт Данн вроде бы прервал прострел Монреаля с левого фланга, но Алекс Ивоби первым добрался до зависшего в воздухе мяча и неотразимо пробил головой — 2:0.
После второго пропущенного гола гости несколько оживились и заставили Петра Чеха совершить несколько сейвов в течение одной атаки. Однако затем "Пэлас" вновь спрятал голову в песок и позволил "Арсеналу" без лишних нервов довести дело до победы.
Фантастический гол Оливье Жиру стал олицетворением громадного превосходства "Арсенала" в классе над "Кристал Пэлас". "Канониры" уверенно переиграли своего соперника и теперь продолжают преследовать "Челси".
"Арсенал" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
01.01.2017 20:50
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Последние комментарии:
Салат оливье обоссал аомяна мхи. Кроме того салат безо всяких офсайдов забил
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Ору в голосяндру кекая в шепотину и т.д. с лютейших долбоё6ов, сравнивающих Роналду с каким-то азаром.
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нихуя миша скреативил я ебешь
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Почти собрал топ-состав. Осталось Ибру, Мхитаряна и де Хею купить.
http://s020.radikal.ru/i711/1701/ea/5ce3d6678353.png
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https://www.youtube.com/watch?v=aix4OuYpriY
пздц нахой машина для трофеев. Из всех финалов только 2 проеба, в ебучий 2008 год, шпорам в кали, и мю в лч. А так цуко на изичах всех в финалах раскидали.
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Роналду и Азар
Звездные войны и восход юпитера
Матрица и джон картер
Геракл и хипстер
Ну вы поняли
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Невероятно играет Жиру! Показывая сункчесу каким должен быть центр форвард! Чуток напоминает Косту, а алексис тупой бегунок , что и было видно в этом матче.
(ответить)
Вест Бромвич седьмой это норм?
(ответить)
Четверка определилась. Заканчивайте чемп :)
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https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/s480x480/15826412_392272591123575_7960593510458458871_n.jpg?oh=bb2c28e213748ea0998ab4365afc23f0&oe=58F176B4
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ребятки. Трансфер года? ваше мнение?
у меня 2 варианта, конте либо канте.
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"Мансити и МанБЮнайтед будут бороться за чемпик" (с)
5 Мансити 19 39
6 МанЮнайтед 19 36
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дибилы блять, у них рон по индивидуалке сильнее азара. Рон блять, который забыл что такое пройти 1 в 1.
Он по стате пизже, и будет пизже всегда. Азар не такого плана игрок. Стата и титулы за роном офк.
Но бля..индивидуалка. Сук, на дворе уже 2017, а фапл не меняется.
Вчера кстати посмотрев матч лфк - мс я убедился, что я в очередной раз прав оказался. Де Брюйне еще тот топ. Что я и говорил, не дай играть мс в их игру - и ты не увидишь кдб на поле. Такое дно...неспособное под прессингом играть и в постоянном темпе, только на чистых мячах = озил. блээээээээ
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https://youtu.be/XfnWqmZySww
[ez ct
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Короче,все в гонке
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хз почему все так надрачивают на тупые шараги жиру и мхитаряна. по моему 1 гол Виллиана вчера был в разы лучше этих голов, по динамике, красоте удара, а эти калеки просто от винта пятки подставили, что-бы хоть как то пробить
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Расстояние челси от ливера
Жека
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Какие же чмошники эти скумчата.
Пятая победа подряд! Такое в последний раз пожалуй было при старикане ферги. И что мы видим? Одинхуй болтаются как влагальцо на своем законном ШЕСТОМ месте! А сколько бабок было слито в ТО? А сколько ожиданий было на сезон? Во истину лютые неудачники каких поискать надо :)
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Как здорово,что здорово так,как никогда так здорово, как так здорово как сейчас.
P.S. С победуськой команду с оливьей жируськой.
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кстати уже не первый раз monkeys забивают с оффсайда а боковые воробьев считают
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