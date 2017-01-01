Оливье к Новому году: "Арсенал" побеждает "Пэлас" благодаря фантастическому голу Жиру

Великолепный гол Оливье Жиру обеспечил "Арсеналу" важные три очка против "Кристал Пэлас" — 2:0.

Арсен Венгер совместил в стартовом составе своей команды и Алексиса Санчеса, и Оливье Жиру. При этом "канониры" недосчитались приболевшего Месута Озила, вместо которого вышел третий нападающий Лукас Перес. Начо Монреаль и Мохамед Эльнени сменили Кирана Гиббса и Франсиса Кокелена.



Тренер "орлов" Сэм Эллардайс, чей коллектив в этот праздничный период отдыхал дольше других — аж пять дней — ограничился заменой дисквалифицированного Дамьена Дилэйни на Джеймса Томкинса.



"Арсенал" сразу же принялся оказывать нешуточное давление на ворота соперника, но точно пробить или замкнуть передачу партнера хозяевам никак не удавалось.



Однако "Пэлас" продержался лишь до 17-й минуты, когда "канониры" провели быструю комбинацию. Санчес, оказавшись на левом фланге, мягко набросил мяч на Жиру, а тот "ударом скорпиона" пробил в перекладину, от которой мяч оказался в сетке ворот — 1:0.



Открыв счет, "Арсенал" слегка ослабил хватку, однако "орлы" по-прежнему не помышляли об атаках. Под занавес тайма Уэйн Хеннесси спас свою команду от второго гола, ногами отразив удар в исполнении Санчеса.



После перерыва "канониры" продолжали владеть тотальным преимуществом, и на 56-й минуте случился второй гол. Скотт Данн вроде бы прервал прострел Монреаля с левого фланга, но Алекс Ивоби первым добрался до зависшего в воздухе мяча и неотразимо пробил головой — 2:0.



После второго пропущенного гола гости несколько оживились и заставили Петра Чеха совершить несколько сейвов в течение одной атаки. Однако затем "Пэлас" вновь спрятал голову в песок и позволил "Арсеналу" без лишних нервов довести дело до победы.



Фантастический гол Оливье Жиру стал олицетворением громадного превосходства "Арсенала" в классе над "Кристал Пэлас". "Канониры" уверенно переиграли своего соперника и теперь продолжают преследовать "Челси".



"Арсенал" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче