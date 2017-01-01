"Сити" задумывается о покупке Бадштубера

Проблемы в обороне могут подтолкнуть "Манчестер Сити" к покупке защитника "Баварии" и сборной Германии Хольгера Бадштубера в январе.

В последние недели команда Хосепа Гвардиолы испытывает серьезные проблемы в обороне, пропустив три гола от "Челси" и четыре от "Лестера". В сложившейся ситуации "горожане" были вынуждены задуматься об усилении в зимнее трансферное окно.



На "Этихад" сватают многих защитников, включая Виргила Ван Дейка из "Саутгемптона", однако ESPN стало известно, что высокое место в списке трансферных целей Гвардиолы занимает его бывший подопечный Бадштубер.



В этом сезоне Хольгер практически не играет за "Баварию". Вдобавок его контракт истекает уже в конце сезона, что может позволить "Сити" заполучить 27-летнего защитника по сниженной цене. Сам Бадштубер заинтересован в отъезде из Мюнхена и с радостью откликнется на приглашение от Гвардиолы.