"Сити" задумывается о покупке Бадштубера
Проблемы в обороне могут подтолкнуть "Манчестер Сити" к покупке защитника "Баварии" и сборной Германии Хольгера Бадштубера в январе.
В последние недели команда Хосепа Гвардиолы испытывает серьезные проблемы в обороне, пропустив три гола от "Челси" и четыре от "Лестера". В сложившейся ситуации "горожане" были вынуждены задуматься об усилении в зимнее трансферное окно.
На "Этихад" сватают многих защитников, включая Виргила Ван Дейка из "Саутгемптона", однако ESPN стало известно, что высокое место в списке трансферных целей Гвардиолы занимает его бывший подопечный Бадштубер.
В этом сезоне Хольгер практически не играет за "Баварию". Вдобавок его контракт истекает уже в конце сезона, что может позволить "Сити" заполучить 27-летнего защитника по сниженной цене. Сам Бадштубер заинтересован в отъезде из Мюнхена и с радостью откликнется на приглашение от Гвардиолы.
01.01.2017 19:00
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с Гюндоганом друзья будут
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однозначно усилит
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удачи
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