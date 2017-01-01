"Тоттенхэм" разгромил "Уотфорд" и вернулся в топ-4

Дубли Харри Кейна и Деле Алли позволили "Тоттенхэму" разгромить "Уотфорд" со счетом 1:4 и впервые с октября подняться в топ-4 Премьер-Лиги.

Впервые в сезоне место в стартовом составе "шершней" получил Абдулайе Дукуре, заменив Валона Бехрами. Крэйг Кэткарт оправился после травмы и также вышел с первых минут.



Тренер "шпор" Маурисио Почеттино освежил состав своей команды с помощью Кирана Триппьера, Кевина Виммера, Тоби Алдервейрелда и Сон Хен Мина.



Первые полтайма гости провели довольно уважительно к сопернику, но тот ровным счетом ничего не показал, и "шпоры" осмелели. На 27-й минуте только перекладина уберегла Эурельо Гомеса от пропущенного гола после дальнего удара Делле Алли.



Почти сразу же после попадания Алли в перекладину Триппьер сделал отличную передачу вглубь штрафной на Харри Кейна, и тот пробил Гомеса с острого угла — 0:1.



"Тоттенхэм" полностью раскрепостился, и на 33-й минуте связка Триппьера и Кейна сработала снова. На сей раз правый защитник выполнил прострельную передачу со своего фланга во вратарскую, а Харри ногой проткнул мяч в сетку — 0:2.



"Уотфорд" оставался прижат к своим воротам, и до перерыва гости еще раз этим воспользовались. Юнес Кабул неудачно прервал прострел Кейна, сделав роскошный подарок Алли, и тот с близкого расстояния пробил мимо Гомеса — 0:3.



После перерыва "шпорам" потребовалась одна минута, чтобы развить свое преимущество. Алли ворвался в штрафную, где получил заброс от партнера, Деле обработал мяч и поразил ближний угол ворот — 0:4.



На четырех голах "Тоттенхэм" и успокоился. В концовке матча "шершни" приложили определенные усилия и уже в компенсированное время усилиями Кабула все-таки затолкали мяч в ворота, оформив гол престижа — 1:4.



"Тоттенхэм" отпраздновал блестящую победу, катком проехавшись по своему сопернику. "Шпоры" достойно держатся в лидирующей группе, но впереди у них домашний матч против "Челси".



"Уотфорд — "Тоттенхэм". Отчет о матче