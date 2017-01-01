"Тоттенхэм" разгромил "Уотфорд" и вернулся в топ-4

Деле Алли Дубли Харри Кейна и Деле Алли позволили "Тоттенхэму" разгромить "Уотфорд" со счетом 1:4 и впервые с октября подняться в топ-4 Премьер-Лиги.

Впервые в сезоне место в стартовом составе "шершней" получил Абдулайе Дукуре, заменив Валона Бехрами. Крэйг Кэткарт оправился после травмы и также вышел с первых минут.

Тренер "шпор" Маурисио Почеттино освежил состав своей команды с помощью Кирана Триппьера, Кевина Виммера, Тоби Алдервейрелда и Сон Хен Мина.

Первые полтайма гости провели довольно уважительно к сопернику, но тот ровным счетом ничего не показал, и "шпоры" осмелели. На 27-й минуте только перекладина уберегла Эурельо Гомеса от пропущенного гола после дальнего удара Делле Алли.

Почти сразу же после попадания Алли в перекладину Триппьер сделал отличную передачу вглубь штрафной на Харри Кейна, и тот пробил Гомеса с острого угла — 0:1.

"Тоттенхэм" полностью раскрепостился, и на 33-й минуте связка Триппьера и Кейна сработала снова. На сей раз правый защитник выполнил прострельную передачу со своего фланга во вратарскую, а Харри ногой проткнул мяч в сетку — 0:2.

"Уотфорд" оставался прижат к своим воротам, и до перерыва гости еще раз этим воспользовались. Юнес Кабул неудачно прервал прострел Кейна, сделав роскошный подарок Алли, и тот с близкого расстояния пробил мимо Гомеса — 0:3.

После перерыва "шпорам" потребовалась одна минута, чтобы развить свое преимущество. Алли ворвался в штрафную, где получил заброс от партнера, Деле обработал мяч и поразил ближний угол ворот — 0:4.

На четырех голах "Тоттенхэм" и успокоился. В концовке матча "шершни" приложили определенные усилия и уже в компенсированное время усилиями Кабула все-таки затолкали мяч в ворота, оформив гол престижа — 1:4.

"Тоттенхэм" отпраздновал блестящую победу, катком проехавшись по своему сопернику. "Шпоры" достойно держатся в лидирующей группе, но впереди у них домашний матч против "Челси".

"Уотфорд — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2017 18:25

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Последние комментарии:




  1. terrann 01.01.2017 19:10 # terrann
    Можно ли назвать матч тоттенхэм челси, метчем за жеку(6 очков)?

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  2. ragazza 01.01.2017 19:08 # ragazza
    куры сранные обошли таки.

    Вперед радужная армия!!!

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  3. mancunia-planet 01.01.2017 19:06 # mancunia-planet
    шпоры ни к чемпионству не готовы, ни к лигачемпионским баталиям
    тупо занимают место в 4ке ради места в 4ке

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  4. wengerrrro 01.01.2017 18:59 # wengerrrro
    о норм начать нг на 5ой строчке

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  5. demolet 01.01.2017 18:56 # demolet
    Делле Алли топарь

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  6. charlton 01.01.2017 18:56 # charlton
    Топари

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  7. scouser2005 01.01.2017 18:49 # scouser2005
    Ни петухам ни пенсионерам побед не желаю.
    Да будет ничья!…

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  8. forester 01.01.2017 18:49 # forester
    Какие же чмошники эти скумчата.
    Пятая победа подряд! Такое в последний раз пожалуй было при старикане ферги. И что мы видим? Одинхуй болтаются как влагальцо на своем законном ШЕСТОМ месте! А сколько бабок было слито в ТО? А сколько ожиданий было на сезон? Во истину лютые неудачники каких поискать надо :)

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  9. chuckie-lfc 01.01.2017 18:45 # chuckie-lfc
    как же астера бомбит от лфц

    13 побед подряд от пенсов, а всего лишь (жека)6 очков отрыва

    норм, норм

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  10. narkoman 01.01.2017 18:45 # narkoman
    Ибра>коста>агуэро>кейн>жиру

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  11. kos9k 01.01.2017 18:44 # kos9k
    сможет ли биг сэм отобрать очечи у дырявых? посмотрим

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  12. gusto 01.01.2017 18:41 # gusto
    Клопп : " Думаю, мы раздражаем Челси".
    А по делу раздраженные колбасники, которые выигрывают выигрывают, а 6 очей все те же...

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  13. ruschelsea 01.01.2017 18:40 # ruschelsea
    Королей Сев. Лондона с победой!

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  14. gusto 01.01.2017 18:40 # gusto
    по итогу первого круга мс и мю вне 4-ки скорее всего. А лол в том, что до начала чемпа все называли их главными фаворитами чемпа из-за моура и пепа, и из-за 300+ лямов от обоих клубов на трансферы.

    АПЛ беспощадна

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  15. chelseafanmd 01.01.2017 18:37 # chelseafanmd
    Ну хоть гунеры должны проебать очки ..

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  16. wmrpkvhzeflbrmo 01.01.2017 18:30 # wmrpkvhzeflbrmo
    Кейн в этом сезоне норм. Гораздо круче днарей, аки Ореки-Старридж, и сильнее, чем Ибра, Льоренте, Негредо и Жиру

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  17. gay-fan-gunner 01.01.2017 18:29 # gay-fan-gunner
    обошли ски

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  18. ocean 01.01.2017 18:27 # ocean
    хоть и год петуха, но не по фень шую будет их не почикать

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  19. electric 01.01.2017 18:25 # electric
    пенсы на подходе.
    куры вперед)

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