"Тоттенхэм" разгромил "Уотфорд" и вернулся в топ-4
Дубли Харри Кейна и Деле Алли позволили "Тоттенхэму" разгромить "Уотфорд" со счетом 1:4 и впервые с октября подняться в топ-4 Премьер-Лиги.
Впервые в сезоне место в стартовом составе "шершней" получил Абдулайе Дукуре, заменив Валона Бехрами. Крэйг Кэткарт оправился после травмы и также вышел с первых минут.
Тренер "шпор" Маурисио Почеттино освежил состав своей команды с помощью Кирана Триппьера, Кевина Виммера, Тоби Алдервейрелда и Сон Хен Мина.
Первые полтайма гости провели довольно уважительно к сопернику, но тот ровным счетом ничего не показал, и "шпоры" осмелели. На 27-й минуте только перекладина уберегла Эурельо Гомеса от пропущенного гола после дальнего удара Делле Алли.
Почти сразу же после попадания Алли в перекладину Триппьер сделал отличную передачу вглубь штрафной на Харри Кейна, и тот пробил Гомеса с острого угла — 0:1.
"Тоттенхэм" полностью раскрепостился, и на 33-й минуте связка Триппьера и Кейна сработала снова. На сей раз правый защитник выполнил прострельную передачу со своего фланга во вратарскую, а Харри ногой проткнул мяч в сетку — 0:2.
"Уотфорд" оставался прижат к своим воротам, и до перерыва гости еще раз этим воспользовались. Юнес Кабул неудачно прервал прострел Кейна, сделав роскошный подарок Алли, и тот с близкого расстояния пробил мимо Гомеса — 0:3.
После перерыва "шпорам" потребовалась одна минута, чтобы развить свое преимущество. Алли ворвался в штрафную, где получил заброс от партнера, Деле обработал мяч и поразил ближний угол ворот — 0:4.
На четырех голах "Тоттенхэм" и успокоился. В концовке матча "шершни" приложили определенные усилия и уже в компенсированное время усилиями Кабула все-таки затолкали мяч в ворота, оформив гол престижа — 1:4.
"Тоттенхэм" отпраздновал блестящую победу, катком проехавшись по своему сопернику. "Шпоры" достойно держатся в лидирующей группе, но впереди у них домашний матч против "Челси".
"Уотфорд — "Тоттенхэм". Отчет о матче
01.01.2017 18:25
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Последние комментарии:
Можно ли назвать матч тоттенхэм челси, метчем за жеку(6 очков)?
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куры сранные обошли таки.
Вперед радужная армия!!!
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шпоры ни к чемпионству не готовы, ни к лигачемпионским баталиям
тупо занимают место в 4ке ради места в 4ке
(ответить)
о норм начать нг на 5ой строчке
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Делле Алли топарь
(ответить)
Топари
(ответить)
Ни петухам ни пенсионерам побед не желаю.
Да будет ничья!…
(ответить)
Какие же чмошники эти скумчата.
Пятая победа подряд! Такое в последний раз пожалуй было при старикане ферги. И что мы видим? Одинхуй болтаются как влагальцо на своем законном ШЕСТОМ месте! А сколько бабок было слито в ТО? А сколько ожиданий было на сезон? Во истину лютые неудачники каких поискать надо :)
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как же астера бомбит от лфц
13 побед подряд от пенсов, а всего лишь (жека)6 очков отрыва
норм, норм
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Ибра>коста>агуэро>кейн>жиру
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сможет ли биг сэм отобрать очечи у дырявых? посмотрим
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Клопп : " Думаю, мы раздражаем Челси".
А по делу раздраженные колбасники, которые выигрывают выигрывают, а 6 очей все те же...
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Королей Сев. Лондона с победой!
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по итогу первого круга мс и мю вне 4-ки скорее всего. А лол в том, что до начала чемпа все называли их главными фаворитами чемпа из-за моура и пепа, и из-за 300+ лямов от обоих клубов на трансферы.
АПЛ беспощадна
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Ну хоть гунеры должны проебать очки ..
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Кейн в этом сезоне норм. Гораздо круче днарей, аки Ореки-Старридж, и сильнее, чем Ибра, Льоренте, Негредо и Жиру
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обошли ски
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хоть и год петуха, но не по фень шую будет их не почикать
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пенсы на подходе.
куры вперед)
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