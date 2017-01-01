Милнер: "Один из наших худших матчей в сезоне"
Защитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер считает, что победа против "Манчестер Сити" стала одним из худших матчей для его команды в этом сезоне.
Единственный гол Джорджиньо Вейналдума решил судьбу вчерашнего противостояния на "Энфилде" в пользу "красных", которые остались главным преследователем лидирующего в Премьер-Лиге "Челси".
Милнер доволен добытым результатом против своей бывшей команды, хотя и признает, что этот матч, возможно, не оправдал ожиданий болельщиков в плане зрелищности, ведь "Ливерпуль" забивает больше всех в этом сезоне.
"Это был тяжелый матч, они ("Сити") являются командой топ-уровня. Результат — единственное, что имело значение. Можно об этом спорить, но мы сыграли один из своих худших матчей в сезоне".
"Однако это была бесстрашная игра, мы отлично оборонялись на всех участках поля, мы удержали победный счет, и мы должны были это сделать".
"У нас не получилось сыграть так и держать мяч так, как нам бы того хотелось. Нужно отдать должное сопернику — они мешали нам играть, создавали нам проблемы, и у них хорошая команда".
"Невозможно постоянно побеждать, демонстрируя яркую игру. Также важно добиваться результатов, и это была победа огромной важности для нас. Нужно уметь побеждать по-разному", — сообщил Милнер BT Sport.
01.01.2017 18:00
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Молодец вице-кэп!
Осознанная неудовлетворенность это ключ к развитию. Я знал, когда ты пришел, что ты именно тот, кто нужен неопытному Хендерсону для поддержки. Это ты оправдал.
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Мерзко вчера ливер сыграл в плане ввода мяча. По часу вводили в игру. Боялись колбасные вчера Сити, было видно. Да и падение Фирмино доставило, когда он пенальти выпрашивал. Симулянт грязный
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Уроки усвоили.
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