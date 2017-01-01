"Вест Бромвич" увеличит предложение по Шнайдерлену

Морган Шнайдерлен "Вест Бромвич" не потерял надежд на приобретение Моргана Шнайдерлена и теперь собирается предложить 20 миллионов фунтов за полузащитника "Манчестер Юнайтед".

Не дожидаясь возобновления трансферного окна, "дрозды" отправили на "Олд Траффорд" факс, в котором указали о своей готовности заплатить 13 миллионов фунтов за Шнайдерлена.

Несколько дней назад главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо намекнул, что "дьяволы" отклонили это предложение, посчитав его недостаточно выгодным. Как сообщает Daily Mail, в ответ "Вест Бромвич" собирается улучшить условия сделки.

По информации источника, главный тренер "дроздов" Тони Пьюлис настолько хочет заполучить Шнайдерлена, что готов заплатить за игрока скамейки МЮ уже 20 миллионов фунтов. Специалист уверен, что постоянное место в составе соблазнит Моргана на смену клуба.



Метки Вест Бромвич, Манчестер Юнайтед, Шнайдерлен

Автор foxmcfc   

Дата 01.01.2017 17:00

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Последние комментарии:




  1. danny949494 01.01.2017 17:29 # danny949494
    А за сколько его покупали?

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  2. shearer1 01.01.2017 17:06 # shearer1
    На фига он автобусу?
    Тормозить будет как троллейбус

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