"Вест Бромвич" увеличит предложение по Шнайдерлену

"Вест Бромвич" не потерял надежд на приобретение Моргана Шнайдерлена и теперь собирается предложить 20 миллионов фунтов за полузащитника "Манчестер Юнайтед".

Не дожидаясь возобновления трансферного окна, "дрозды" отправили на "Олд Траффорд" факс, в котором указали о своей готовности заплатить 13 миллионов фунтов за Шнайдерлена.



Несколько дней назад главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо намекнул, что "дьяволы" отклонили это предложение, посчитав его недостаточно выгодным. Как сообщает Daily Mail, в ответ "Вест Бромвич" собирается улучшить условия сделки.



По информации источника, главный тренер "дроздов" Тони Пьюлис настолько хочет заполучить Шнайдерлена, что готов заплатить за игрока скамейки МЮ уже 20 миллионов фунтов. Специалист уверен, что постоянное место в составе соблазнит Моргана на смену клуба.