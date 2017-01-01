Селюк приехал в Англию решать будущее Туре

Дмитрий Селюк Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре, прибыл в Англию, чтобы решить будущее своего клиента.

Как известно, действующий контракт 33-летнего ивуарийца с "горожанами" истекает по окончании нынешнего сезона. Таким образом, с сегодняшнего дня Туре имеет право вести переговоры с другими клубами.

По информации Daily Mirror, в воскресенье в Англию должен прибыть агент Яя Дмитрий Селюк. Россиянин проведет на Туманном Альбионе весь январь, обсуждая переход Туре в клубы, которые проявили первоначальный интерес к опытному игроку.

Сообщается, что Яя еще не потерял надежд заслужить новый контракт с "Сити", особенно после того, как триумфально вернулся в состав. Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола уже пообещал, что подумает над соответствующим предложением для двукратного победителя Премьер-Лиги.



Метки Манчестер Сити, Селюк, Туре

Автор foxmcfc   

Дата 01.01.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 01.01.2017 16:06 # mancunia-planet
    вчера как г_вно в проруби болтался на поле

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  2. charlton 01.01.2017 16:01 # charlton
    Как же бесит этот мамбет

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