Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре, прибыл в Англию, чтобы решить будущее своего клиента.

Как известно, действующий контракт 33-летнего ивуарийца с "горожанами" истекает по окончании нынешнего сезона. Таким образом, с сегодняшнего дня Туре имеет право вести переговоры с другими клубами.



По информации Daily Mirror, в воскресенье в Англию должен прибыть агент Яя Дмитрий Селюк. Россиянин проведет на Туманном Альбионе весь январь, обсуждая переход Туре в клубы, которые проявили первоначальный интерес к опытному игроку.



Сообщается, что Яя еще не потерял надежд заслужить новый контракт с "Сити", особенно после того, как триумфально вернулся в состав. Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола уже пообещал, что подумает над соответствующим предложением для двукратного победителя Премьер-Лиги.