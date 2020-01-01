Клопп надеется, что Хендерсон избежал серьезной травмы
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что травма, полученная капитаном Джорданом Хендерсоном накануне, не несет серьезный характер.
Субботний матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити", выигранный "красными" со счетом 1:0, Хендерсону пришлось завершить еще на 64-й минуте из-за травмы пятки.
Подобные проблемы со здоровьем беспокоили Джордана еще в прошлом сезоне, однако Клоппа надеется, что не потеряет своего капитана на долгий срок.
"У него небольшие проблемы с пяткой, но я не знаю, что именно с ним произошло. Надеюсь, ничего серьезного не приключилось", - цитирует Клоппа BBC.
01.01.2017 15:00
Просмотров: 818
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
здоровья
(ответить)
Задрал уже со своей пяткой, в утиль его
(ответить)
С новым годом!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий