Клопп надеется, что Хендерсон избежал серьезной травмы

Джордан Хендерсон Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что травма, полученная капитаном Джорданом Хендерсоном накануне, не несет серьезный характер.

Субботний матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити", выигранный "красными" со счетом 1:0, Хендерсону пришлось завершить еще на 64-й минуте из-за травмы пятки.

Подобные проблемы со здоровьем беспокоили Джордана еще в прошлом сезоне, однако Клоппа надеется, что не потеряет своего капитана на долгий срок.

"У него небольшие проблемы с пяткой, но я не знаю, что именно с ним произошло. Надеюсь, ничего серьезного не приключилось", - цитирует Клоппа BBC.



Метки Клопп, Ливерпуль, травмы, Хендерсон

Автор foxmcfc   

Дата 01.01.2017 15:00

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  1. farot 01.01.2017 15:45 # farot
    здоровья

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  2. mancunia-planet 01.01.2017 15:32 # mancunia-planet
    Задрал уже со своей пяткой, в утиль его

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  3. blacker19 01.01.2017 15:08 # blacker19
    С новым годом!

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