Клопп надеется, что Хендерсон избежал серьезной травмы

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что травма, полученная капитаном Джорданом Хендерсоном накануне, не несет серьезный характер.

Субботний матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити", выигранный "красными" со счетом 1:0, Хендерсону пришлось завершить еще на 64-й минуте из-за травмы пятки.



Подобные проблемы со здоровьем беспокоили Джордана еще в прошлом сезоне, однако Клоппа надеется, что не потеряет своего капитана на долгий срок.



"У него небольшие проблемы с пяткой, но я не знаю, что именно с ним произошло. Надеюсь, ничего серьезного не приключилось", - цитирует Клоппа BBC.