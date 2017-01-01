Моуриньо уверен, что рефери жалеет об отмененном голе Ибрагимовича

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо уверен, что рефери Ли Мейсон жалеет об отмененном голе Златана Ибрагимовича в матче против "Мидлсбро".

В первом тайма субботнего матча, завершившегося волевой победой "красных дьяволов" со счетом 2:1, Мейсон отменил гол Ибрагимовича, зафиксировав опасную игру в исполнении шведского ветерана против голкипера "речников" Виктора Вальдеса.



Если бы взятие ворот было засчитано, Ибрагимович сравнялся бы с суперзвездой "Барселоны" Лионелем Месси по количеству голов в календарном 2016 году (51). Моуриньо уверен, что Мейсон жалеет о своей ошибке, помешавшей состояться рекорду.



"Понятно, что Ли Мейсон совершенно точно будет расстроен, ведь он знает, что совершил ошибку. Это позволило бы Златану стать лучшим бомбардиром 2016 года вместе с Месси, а его решение помешало Златану сравняться с таким удивительным игроком, как Месси, и это весьма огорчает", — цитирует Моуриньо Daily Mail.



