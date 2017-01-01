Моуриньо уверен, что рефери жалеет об отмененном голе Ибрагимовича
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо уверен, что рефери Ли Мейсон жалеет об отмененном голе Златана Ибрагимовича в матче против "Мидлсбро".
В первом тайма субботнего матча, завершившегося волевой победой "красных дьяволов" со счетом 2:1, Мейсон отменил гол Ибрагимовича, зафиксировав опасную игру в исполнении шведского ветерана против голкипера "речников" Виктора Вальдеса.
Если бы взятие ворот было засчитано, Ибрагимович сравнялся бы с суперзвездой "Барселоны" Лионелем Месси по количеству голов в календарном 2016 году (51). Моуриньо уверен, что Мейсон жалеет о своей ошибке, помешавшей состояться рекорду.
"Понятно, что Ли Мейсон совершенно точно будет расстроен, ведь он знает, что совершил ошибку. Это позволило бы Златану стать лучшим бомбардиром 2016 года вместе с Месси, а его решение помешало Златану сравняться с таким удивительным игроком, как Месси, и это весьма огорчает", — цитирует Моуриньо Daily Mail.
01.01.2017 14:00
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Последние комментарии:
Судья конечно фееричный даун.
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гол отменен по делу. Есть рекомендация удалять за агрессивные подкаты двумя ногами даже если в итоге не было столкновения. Тут игра Ибры была не менее опасна
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Да,не спит и не ест из за нерекорда носатого топаря
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Это же англ судьи, а они такие пидорааазы. Гол конечно чистый, а Валя сам нарвался на пиздюльииину.
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Наичистейший гол тем более он щемился что-бы кипера не ударить
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Тут однозначно гол заслуживал что бы засчитали , и не только из за рекорда а потому что угрозы вратарю не было Ибра успел убрать ногу после удара по мячу а столкновение было уже корпусом ну и гол красава конечно!
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Чистый гол.
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