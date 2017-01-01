Харту придется искать новый клуб летом

"Торино" не сможет себе позволить приобретение голкипера Джо Харта, поэтому следующим летом вратарю "Манчестер Сити" придется искать новый клуб.

После разногласий с главным тренером "горожан" Пепом Гвардиолой Харт откликнулся на предложение "Торино" об аренде. Изначально клуб Серии А планировал выкупить трансфер Джо по окончании сезона, однако теперь такой вариант развития событий исключен.



"Мы все наслаждаемся игрой Харта, но понимаем, что он не принадлежит нам, а его зарплата нам просто не по карману. Посмотрим, что мы сможем сделать в июне", - сообщил президент "Торино" Урбано Каиро La Stampa.



Тем временем, издание Daily Mirror утверждает, что приоритетным вариантом для Джо остается возвращение в Премьер-Лигу. Харт уже рассказал своим друзьям, что будет готов переехать в "Ливерпуль", если мерсисайдский клуб выразит желание его заполучить.



По информации источника, главный тренер "красных" Юрген Клопп еще не принял окончательного решения по Симону Миньоле и Лорису Кариусу и собирается дождаться окончания сезона. Выводы по вратарской позиции немец сделает только ближе к лету.