Харту придется искать новый клуб летом
"Торино" не сможет себе позволить приобретение голкипера Джо Харта, поэтому следующим летом вратарю "Манчестер Сити" придется искать новый клуб.
После разногласий с главным тренером "горожан" Пепом Гвардиолой Харт откликнулся на предложение "Торино" об аренде. Изначально клуб Серии А планировал выкупить трансфер Джо по окончании сезона, однако теперь такой вариант развития событий исключен.
"Мы все наслаждаемся игрой Харта, но понимаем, что он не принадлежит нам, а его зарплата нам просто не по карману. Посмотрим, что мы сможем сделать в июне", - сообщил президент "Торино" Урбано Каиро La Stampa.
Тем временем, издание Daily Mirror утверждает, что приоритетным вариантом для Джо остается возвращение в Премьер-Лигу. Харт уже рассказал своим друзьям, что будет готов переехать в "Ливерпуль", если мерсисайдский клуб выразит желание его заполучить.
По информации источника, главный тренер "красных" Юрген Клопп еще не принял окончательного решения по Симону Миньоле и Лорису Кариусу и собирается дождаться окончания сезона. Выводы по вратарской позиции немец сделает только ближе к лету.
01.01.2017 13:00
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Самый оптимальный вариант это переход в Ливерпуль.
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В ЛФК его - Хартище то что надо.
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