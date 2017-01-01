19-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 1 января двумя поединками завершится 19-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

УОТФОРД — ТОТТЕНХЭМ 16:30 Онлайн-трансляция



"Уотфорд" не забивал в половине из шести последних матчей, однако проблемы в обороне "Тоттенхэма" — дисквалификации Яна Вертонгена с Кайлом Уолкером и последствия перенесенной болезни Тоби Алдервейрелдом — определенно повышают шансы хозяев распечатать ворота Уго Льориса. "Шпоры" продолжают отчаянно преследовать лидера, но в случае потери очков на "Викаридж Роад" могут стать аутсайдером в шестерке лидирующих команд. В рамках Премьер-Лиги "шершни" еще никогда не обыгрывали "Тоттенхэм" — две ничьих и четыре поражения.



По словам главного тренера "Уотфорда" Вальтера Маццарри, в воскресенье он может недосчитаться сразу девяти игроков. Шансы на выздоровление есть лишь у Крэйга Кэткарта и Стефано Окаки.



Как уже было сказано, "Тоттенхэм" лишен дисквалифицированных Вертонгена и Уолкера. Алдервейрелд едва оправился после вирусного заболевания. Эрик Ламела травмирован.



АРСЕНАЛ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 19:00 Онлайн-трансляция



Сэму Эллардайсу не привыкать ставить палки в колеса Арсену Венгеру, однако "Кристал Пэлас" еще не стал по-настоящему командой Большого Сэма — слишком мало времени они провели вместе. В прошлом туре "Арсенал" лишь в самой концовке вырвал победу у "Вест Бромвича", ответив на два поражения кряду и не позволив своему отставанию от вершины таблицы стать двухзначным. 4 февраля "канониров" ждет выезд на "Стэмфорд Бридж" к "Челси" и до тех пор лучше не терять очки. "Арсенал" выиграл восемь из 11 последних встреч с "Пэлас" в рамках Премьер-Лиги, три оставшихся завершив вничью.



Второй матч кряду из-за проблем с икроножной мышцей пропустит нападающий "Арсенала" Тео Уолкотт. Шкодран Мустафи уже восстановился после травмы задней поверхности бедра. Данни Уэлбек набирает форму в тренировках.



Защитник "Кристал Пэлас" Дамьен Дилэйни дисквалифицирован на этот матч. Джеймс Томкинс, Джо Ледли и Джеймс Макартур не успевают восстановиться к воскресенью.