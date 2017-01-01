Гвардиола: "Сити" должен сосредоточиться на борьбе за место в топ-4"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что после поражения от "Ливерпуля" его команда должна сосредоточиться на борьбе за место в топ-4 Премьер-Лиги.

Минимальное поражение на "Энфилде" увеличило отставание "горожан" от лидирующего в Премьер-Лиге "Челси" до 10 очков. Кроме того, "Сити" уже вовсю дышат в спину "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". В такой ситуации Гвардиола просто не может думать о титуле.



"Определенно, мы должны сосредоточиться на борьбе за место в топ-4. Когда кто-то выигрывает 12 или 13 матчей подряд, это непросто, но теперь мы начинаем вторую половину сезона. Мы уважаем другие клубы".



"Когда ты в 10 очках позади, то должен думать лишь о следующем матче. Следующий матч нас ждет послезавтра, и посмотрим, как он сложится. Помимо Премьер-Лиги, мы еще сражаемся в Лиге Чемпионов и Кубке Англии".



"Мы должны проснуться, потому что нас ждет очередной матч. Мы должны сосредоточиться и приложить усилия, потому что нельзя задерживаться на этом матче. Мы должны прекратить разговоры о больших вещах. Начинается вторая половина сезона, о чем мы и должны думать", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.