Моуриньо: "Мартиаль должен слушать только меня"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что нападающий Антони Мартиаль должен слушать только своего тренера по клубу, но не своего агента.

На днях представитель 21-летнего француза заставил усомниться в будущем Антони на "Олд Траффорд", заявив, что его клиент "изучает" вариант с переходом в испанскую "Севилью".



Однако Моуриньо совершенно не желает расставаться с Мартиалем, который накануне своим голом помог "красным дьяволам" переломить ход неудачно складывающегося матча против "Мидлсбро", отыграв все 90 минут. Жозе считает, что есть только один голос, к которому Антони должен прислушиваться.



"Он сыграл, он забил, он сражался. Я знаю, что он талант топ-уровня, но он должен слушать меня, а не своего агента. Он должен слушать меня на тренировках, где я стараюсь улучшить игроков".



"Я знал, что Мхитарян является талантом топ-уровня, но я не использовал его в матчах. Антони должен слушать меня, а не своего агента. Он должен слушать меня на тренировках каждый день. Любую обратную связь я даю игрокам, чтобы улучшить их".



"Почти каждый день агент Мхитаряна названивал мне и говорил: "Мхитарян с тобой, он станет лучше. Продолжай". В случае же с Мартиалем я каждый день читаю в газетах, что Мартиаль уходит в "Севилью", Мартиаль уходит в аренду, Мартиаль несчастлив. Мартиаль должен слушать меня. У него есть удивительные условия, чтобы стать игроком топ-уровня", — цитирует Моуриньо The Telegraph.