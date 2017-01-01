Моуриньо: "Мартиаль должен слушать только меня"

Антони Мартиаль Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что нападающий Антони Мартиаль должен слушать только своего тренера по клубу, но не своего агента.

На днях представитель 21-летнего француза заставил усомниться в будущем Антони на "Олд Траффорд", заявив, что его клиент "изучает" вариант с переходом в испанскую "Севилью".

Однако Моуриньо совершенно не желает расставаться с Мартиалем, который накануне своим голом помог "красным дьяволам" переломить ход неудачно складывающегося матча против "Мидлсбро", отыграв все 90 минут. Жозе считает, что есть только один голос, к которому Антони должен прислушиваться.

"Он сыграл, он забил, он сражался. Я знаю, что он талант топ-уровня, но он должен слушать меня, а не своего агента. Он должен слушать меня на тренировках, где я стараюсь улучшить игроков".

"Я знал, что Мхитарян является талантом топ-уровня, но я не использовал его в матчах. Антони должен слушать меня, а не своего агента. Он должен слушать меня на тренировках каждый день. Любую обратную связь я даю игрокам, чтобы улучшить их".

"Почти каждый день агент Мхитаряна названивал мне и говорил: "Мхитарян с тобой, он станет лучше. Продолжай". В случае же с Мартиалем я каждый день читаю в газетах, что Мартиаль уходит в "Севилью", Мартиаль уходит в аренду, Мартиаль несчастлив. Мартиаль должен слушать меня. У него есть удивительные условия, чтобы стать игроком топ-уровня", — цитирует Моуриньо The Telegraph.


Метки Манчестер Юнайтед, Мартиаль, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2017 09:20

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