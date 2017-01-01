"Тоттенхэм" откажется от Under Armour в пользу Nike

Со следующего сезона компания Nike сменит Under Armour в роли технического спонсора "Тоттенхэма".

Действующий пятилетний контракт "шпор" с Under Armour стоимостью 50 миллионов фунтов истекает в конце этого сезона и продлен не будет. Более того, ESPN располагает информацией, что лондонский клуб уже практически договорился с Nike.



Новый спонсорский контракт будет в три раза выгоднее истекающего, но все равно уступит рекордному соглашению Nike с другим столичным клубом "Челси" стоимостью 60 млн. фунтов в год. Тем не менее, "Тоттенхэм" встанет в один ряд с "Арсеналом", который получает 30 млн. фунтов ежегодно от Puma.



Добавим, что самым щедрым техническим спонсором в Англии по-прежнему обладает "Манчестер Юнайтед", которому Adidas каждые 12 месяцев отчисляет 75 млн. фунтов. "Манчестер Сити" может попытаться превзойти своих соседей в 2019 году, когда истечет их контракт с Nike стоимостью 12 млн. фунтов год.