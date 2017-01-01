Клопп надеется, что "Ливерпуль" начал раздражать "Челси"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что его команда начала раздражать "Челси" своим нежеланием отставать в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

В субботу "синие" одержали уже свою 13-ю кряду победу в Премьер-Лиге, однако "красные", обыграв "Манчестер Сити" дома, не позволили своему 6-очковому отставанию от вершины таблицы увеличиться. Клопп надеется, что это окажет определенное давление на лидера.



"Мы не можем постоянно смотреть на "Челси". Они невероятно сильны, и, конечно, они демонстрируют выдающуюся серию. Кажется, они выиграли уже 12-13 матчей подряд? Неплохо!"



"Но можете ли вы себе представить, как это раздражает, когда ты выиграл 13 матчей подряд, а одна команда все равно лишь в шести очках позади?"



"Я практически уверен, что они не думают об этом, так почему должны мы? Кроме того, мы выигрываем матчи, и в данный момент все остальное не имеет значения. В этой лиге так сложно, невероятно сложно".



"И нас уже ждет следующий матч, против "Сандерленда". Они сражаются за сохранение прописки в лиге, за свои жизни. Сегодня мы набрали три очка, и я думаю, мы действительно их заслужили", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.