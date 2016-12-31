Клемент сменит первую команду Бундеслиги на последнюю в Премьер-Лиге

Пол Клемент Пол Клемент, ассистент Карло Анчелотти в "Баварии", согласился занять пост главного тренера "Суонси". Официальное назначение произойдет в ближайшие 48 часов.

Напомним, в этом сезоне "лебеди" сменили уже двух тренеров, сперва отказавшись от услуг Франческо Гвидолина, а затем и Боба Брэдли.

На вакантный пост сватали многих специалистов, но Крис Коулмен не проявил интереса к работе на "Либерти", а от кандидатур Райана Гиггза и Харри Рэднаппа "Суонси" отказался самостоятельно.

В конце концов клуб остановился на кандидатуре 44-летнего Клемента, который уже проходил собеседование в Уэльсе до назначения Брэдли 3 октября. И сейчас, сообщает Press Association, Пол дал свое согласие возглавить "лебедей".

Ожидается, что Клемент, самостоятельно тренировавший "Дерби" и поработавший ассистентом в "Челси", "Реале" и ПСЖ, заключит контракт с "Суонси" до матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" во вторник.


Метки Бавария, Клемент, Суонси, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2016 22:35

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  1. mancunia-planet 31.12.2016 23:06 # mancunia-planet
    Клемент смельчак

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  2. selta 31.12.2016 22:40 # selta
    Добро пожаловать в чемпионшип лебеди! Так вам и надо, один из самых трудных соперников для челси. Ненавижу этот клуб еще с кубка англий, где азар болбоя пнул

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