Клемент сменит первую команду Бундеслиги на последнюю в Премьер-Лиге
Пол Клемент, ассистент Карло Анчелотти в "Баварии", согласился занять пост главного тренера "Суонси". Официальное назначение произойдет в ближайшие 48 часов.
Напомним, в этом сезоне "лебеди" сменили уже двух тренеров, сперва отказавшись от услуг Франческо Гвидолина, а затем и Боба Брэдли.
На вакантный пост сватали многих специалистов, но Крис Коулмен не проявил интереса к работе на "Либерти", а от кандидатур Райана Гиггза и Харри Рэднаппа "Суонси" отказался самостоятельно.
В конце концов клуб остановился на кандидатуре 44-летнего Клемента, который уже проходил собеседование в Уэльсе до назначения Брэдли 3 октября. И сейчас, сообщает Press Association, Пол дал свое согласие возглавить "лебедей".
Ожидается, что Клемент, самостоятельно тренировавший "Дерби" и поработавший ассистентом в "Челси", "Реале" и ПСЖ, заключит контракт с "Суонси" до матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" во вторник.
31.12.2016 22:35
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Последние комментарии:
Клемент смельчак
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Добро пожаловать в чемпионшип лебеди! Так вам и надо, один из самых трудных соперников для челси. Ненавижу этот клуб еще с кубка англий, где азар болбоя пнул
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