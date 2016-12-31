Вейналдум обеспечил "Ливерпулю" победу над "Сити"
В заключительном матче Премьер-Лиги 2016 года "Ливерпуль" отпраздновал минимальную победу над "Манчестер Сити" благодаря быстрому голу Джорджиньо Вейналдума.
По сравнению с крупной победой над "Стоуком" (4:1) наставник "красных" Юрген Клопп поменял лишь Дивока Ориги, выпустив вместо него Эмре Джана.
После четырех матчей дисквалификации в старт "Сити" вернулся Серхио Агуэро. Джон Стоунс был внедрен в линию обороны, а Яя Туре составил пару Фернандиньо в центре поля.
Гости пытались контролировать мяч в начале матча, но на восьмой минуте позволили "Ливерпулю" разыграть быструю комбинацию. Адам Лаллана выполнил навесную передачу с левого фланга в район 11-метровой отметки, где Джорджиньо Вейналдум легко перепрыгнул Александра Коларова и головой вколотил снаряд в ворота — 1:0.
Гол Вейналдума так и остался единственным ударом в створ за первый тайм в исполнении обеих команд. "Сити" продолжал беспрепятственно владеть мячом, но толком ничего так и не создал.
Столь же закрытый характер игры сохранился и во втором тайме. С приближением финальной стадии матча гости стали добавлять, предоставляя сопернику свободное пространство для контратак. Однако ни одна из команд не сделала достаточно для гола.
"Ливерпуль" отпраздновал важнейшую победу и остался главным преследователем лидирующего "Челси". "Сити" показал на удивление беззубую игру впереди — провалился не только долго отдыхавший Серхио Агуэро, но и все остальные игроки атаки.
"Ливерпуль" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
31.12.2016 22:25
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Последние комментарии:
С НОВЫМММММ ГООООДОМММММ
п,с. даже колбасников
(ответить)
привет из 2к17,
все ноулайфите задроты
пока, скоро увидимся
(ответить)
40 минут до нг! Пора пробовать че за чачу там лучший защ всея апл Уэс Морган рекламит! За Вас, посоны!
(ответить)
МИХАЙЛООООО
даже с новым годом не поздравишь?
(ответить)
Клаван>Кейхил
Так себе достижение но все же...
(ответить)
С победой копченых в этом матче и с победой синих в сезоне 16/17.
(ответить)
Сначала матип топ, потом клаван топ. Что же будет дальше...
(ответить)
Осталось только две команды который борется за чемпионат :₽))
(ответить)
С НГ и победой ноулайферджаны! Клаван просто нереальный топарь!
(ответить)
Гол ахуенный.
Колбас с новым годом
(ответить)
С новым годом, Машенька. Всего тебе самого хорошего, здоровья, удачи, и много сил, чтобы идти к своим целям.
Берите кароч копипаст.
(ответить)
Гол очень красивый. Браво дно. Колбасят с победой)
(ответить)
В общем, фаплобратия, поздравляю вас всех с наступающим(может у кого-то уже наступившим) новым 2017 годом! Пусть новый год принесёт Вам только улыбок, хорошего настроения и заряда энергии на весь день при прочитывании и написании комментариев на фупли! Привет всем пацанам со всех вк-конф, в которых я участвовал и участвую этом году! Хоть порой это было тупо просто пиздец, но все же весело! Особенно хочу передать поздравления мотороллеру, гаврюше, сса, астеру, димке дохуябуквк, синдикуту, мцарту, фаулеру, микки, жо силверу, спарти, ларго-винчу, олежке роялорсиналу, пилипке, ну и канеш жеке много очков! Соррян, кого ротзабыл! Удачи вам ребята в новом году!
И пусть ЛФК будем чемпиком! Аминь!
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Всех красных поздравляю с Наступающим Новым Годом! Желаю вам всем процветания и успехов, желаю победы нашему ВЕЛИКОМУ ЛИВЕРПУЛЮ и абсолютно уверена,что это произойдет в этом сезоне! Поздравляю с Наступающим Новым Годом адекватных болельщиков других клубов!
С победой красные!!!!!
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Маму клоппа е6ал на спине мамы джеррарда
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Мощно. не так как Манчестер Юнайтед конечно, до такого уровня игры далеко, но для средняка сойдет
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Коты- лфк
Мю лфк
Шпоры чевсей
Лестер чевсей.
Топ зарубка намечается.
Ладно, всех с наступающим(для некоторых уже с наступившим) новым годом. Скамерам в новом году купить гризмана желаю , гунерам перестать долбится в попки, колбасникам великолепноно футбола и победы в КАЛи, пенсам чемпика.
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русня, ну шо там, боярышника бахнули?))
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Интересно что лысый скажет)
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Всех норм поцыков с наступающим)
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