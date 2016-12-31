Вейналдум обеспечил "Ливерпулю" победу над "Сити"

В заключительном матче Премьер-Лиги 2016 года "Ливерпуль" отпраздновал минимальную победу над "Манчестер Сити" благодаря быстрому голу Джорджиньо Вейналдума.

По сравнению с крупной победой над "Стоуком" (4:1) наставник "красных" Юрген Клопп поменял лишь Дивока Ориги, выпустив вместо него Эмре Джана.



После четырех матчей дисквалификации в старт "Сити" вернулся Серхио Агуэро. Джон Стоунс был внедрен в линию обороны, а Яя Туре составил пару Фернандиньо в центре поля.



Гости пытались контролировать мяч в начале матча, но на восьмой минуте позволили "Ливерпулю" разыграть быструю комбинацию. Адам Лаллана выполнил навесную передачу с левого фланга в район 11-метровой отметки, где Джорджиньо Вейналдум легко перепрыгнул Александра Коларова и головой вколотил снаряд в ворота — 1:0.



Гол Вейналдума так и остался единственным ударом в створ за первый тайм в исполнении обеих команд. "Сити" продолжал беспрепятственно владеть мячом, но толком ничего так и не создал.



Столь же закрытый характер игры сохранился и во втором тайме. С приближением финальной стадии матча гости стали добавлять, предоставляя сопернику свободное пространство для контратак. Однако ни одна из команд не сделала достаточно для гола.



"Ливерпуль" отпраздновал важнейшую победу и остался главным преследователем лидирующего "Челси". "Сити" показал на удивление беззубую игру впереди — провалился не только долго отдыхавший Серхио Агуэро, но и все остальные игроки атаки.



"Ливерпуль" — "Манчестер Сити". Отчет о матче