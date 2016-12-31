Конте: "Рад за игроков, они заслужили это"

Наставник "Челси" Антонио Конте считает, что его команда заслужила завершить 2016 год 13 победами кряду в Премьер-Лиге.

В канун Нового года "синие" переиграли "Стоук" со счетом 4:2, отпраздновав свою очередную победу в Премьер-Лиге. Конте доволен тем, какие результаты демонстрирует его команда после провального прошлого сезона.



"Мы довольны, но я должен поздравить всех моих игроков, потому что это замечательное достижение для них, для клуба и для наших фанатов".



"Я рад за них после неудачного прошлого года. Каждый день на тренировках и во время матчей я вижу замечательный настрой, огромное трудолюбие, стремление бороться и побеждать. Сегодня, когда соперник дважды сравнивал счет, но они показали волю к тому, чтобы одержать очередную победу. Я рад за них, они заслужили это".



"Думаю, всегда важно иметь хорошие отношения между тобой и игроками. Все мы вместе трудимся на "Челси", и я думаю, это и есть настоящий секрет успеха. Мы словно семья, мы побеждаем и проигрываем вместе".



"Первая половина сезона сложилась очень хорошо, но это и логично, когда ты проводишь 19 матчей и выигрываешь 16 из них, один раз играя вничью и дважды проигрывая. Это означает, что ты очень хорошо справляешься и очень упорно трудишься".



"Как я уже сказал, мои игроки заслужили это, потому что они демонстрируют огромное стремление побеждать, много работать и становиться лучше с каждым матчем, находя ресурсы, чтобы побеждать", — сообщил Конте Sky Sports.