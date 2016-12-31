"Юнайтед" одержал волевую победу над "Мидлсбро" благодаря двум голам в концовке

Поль Погба "Манчестер Юнайтед" поздравил сэра Алекса Фергюсона с 75-м Днем рождения, устроив яркий камбэк в концовке матча против "Мидлсбро" и одержав свою пятую подряд победу в Премьер-Лиге — 2:1.

Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо предоставил передышку Филу Джонсу и Маркосу Рохо, отправив ни их место в центре обороны Криса Смоллинга и Эрика Байи. Маруан Феллайни, Генрих Мхитарян и Антонио Мартиаль позволили перевести дух Майклу Кэррику, Хуану Мате и Джесси Лингарду.

У "речников" поменялась ровно половина полевых игроков. Доверие тренера было оказано Бернардо Эспиносе, Джорджу Френду, Гранту Лидбиттеру, Стюарту Даунингу и Адаме Траоре.

"Мидлсбро" обнадеживающе стартовал, в самом начале проведя атаку три в одного, но юный Траоре и пожадничал, и сам пробил неудачно. Довольно скоро "Юнайтед" забрал себе инициативу и заставил соперника сосредоточиться на обороне.

Хозяева играли размашисто и довольно много били — дважды "речников" выручала штанга, когда на ударную позицию выходили Поль Погба и Антони Мартиаль. На 38-й минуте Златан Ибрагимович в высоком прыжке все-таки отправил мяч в ворота Виктора Вальдеса, однако бригада арбитров зафиксировала опасную игру у шведского нападающего.

После перерыва "дьяволы" продолжили терроризировать оборону "Боро". Погба, Мхитарян и Ибрагимович держали защитников соперника в постоянном напряжении.

Однако открыть счет "Юнайтед" никак не удавалось. Зато это удалось гостям на 67-й минуте, когда Альваро Негредо сделал скидку головой на свободного Лидбиттера, а тот закатил мяч в ворота мимо Давида Де Хеа — 0:1.

Хозяева пуще прежнего принялся атаковать, устроив настоящий штурм. "Боро" держался, но за пять минут до истечения основного времени счет стал равным. Ибрагимович головой сбросил мяч на выход Мартиалю, а тот в касание пробил Вальдеса — 1:1.

Прошло еще две минуты, и Погба великолепным ударом головой отправил мяч в верхний угол ворот после навеса вышедшего на замену Маты — 2:1.

После пропущенного гола "Юнайтед" выдал один из лучших своих отрезков в этом сезоне. "Дьяволы" победили пятый раз кряду, подтвердив свое намерение вмешаться в чемпионскую гонку Премьер-Лиги.

"Манчестер Юнайтед" — "Мидлсбро". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, Мидлсбро, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2016 20:05

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. forester 31.12.2016 20:22 # forester
    Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Моуриньо четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
    Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
    У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуа, Чехи, Харты ему и в подметки не годятся.
    Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 6-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
    Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.

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  2. mu-26-05 31.12.2016 20:19 # mu-26-05
    Всех с победой, манки! Как в старые добрые

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  3. dragonishka 31.12.2016 20:17 # dragonishka
    Норм так поздравили САФа и поиграли на наших нервах.

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  4. januzaj00 31.12.2016 20:12 # januzaj00
    Дед Мороз за одну ночь успевает раздать всем детям подарки, а сток всего лишь два матча за один вечер сыграл

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  5. dayver 31.12.2016 20:11 # dayver
    Неужели Марсиялю пистонов вставили! Лучший матч в сезоне пока. Пусть продолжает, а Севилья катится куда подальше.

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  6. manreds 31.12.2016 20:11 # manreds
    Всех адекватных болельщиков с победой и наступающим! важная победа и отличный подарок САФу

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  7. umnaf 31.12.2016 20:11 # umnaf
    Миха набухался на НГ, Мидосбро от Стока отличить не может.

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  8. kibo90 31.12.2016 20:09 # kibo90
    Нифига сток может однако. Два матча сыграть сразу. Ещё и проиграть.

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  9. look 31.12.2016 20:09 # look
    "Стоук" не помешал "Челси" одержать 13-ю победу подряд
    "Юнайтед" одержал волевую победу над "Стоуком" благодаря двум голам в концовке
    Стоук красавчики, играли одновременно против Челси и МУ

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  10. farot 31.12.2016 20:09 # farot
    с победой

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  11. sj606 31.12.2016 20:09 # sj606
    ура с победой Red Devils !!!! и с новым годом мои братья !

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  12. ccchelsea 31.12.2016 20:08 # ccchelsea
    Просто Стоук молодёжку выпустил.Основа ведь с Челси катала.

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  13. mdfjvnlabngmlas 31.12.2016 20:08 # mdfjvnlabngmlas
    а вот и новость о будущих чемпионах.

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  14. division 31.12.2016 20:08 # division
    Миха, ты пьян

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  15. red-devil-4ever 31.12.2016 20:08 # red-devil-4ever
    Миха аж охренел от камбэка
    Попутал гостей

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  16. anti-skvozer 31.12.2016 20:07 # anti-skvozer
    Бля, в юбилей Фегри выдали конечно перфоманс ) Прям дежавю! Всех с победой!

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  17. myscore 31.12.2016 20:07 # myscore
    Видимо так и буду в жопу дышать петушне весь сезон

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  18. limon-ri 31.12.2016 20:06 # limon-ri
    НАД МИДЛСБРО

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  19. alex-maradona 31.12.2016 20:06 # alex-maradona
    Матч жара.
    Ничего больше об этом не хочу говорить, всех манков - с победой!

    Фапл с новым годом.
    Выжили в 2016 году (ну вы поняли), значит хорош будет и 2017-ый.

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  20. mancunia-planet 31.12.2016 20:05 # mancunia-planet
    чё, не можете без валидола инвалиды мля?
    я всё равно доволен

    но надо было 4-0 минимум побеждать, хреновая реализация

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