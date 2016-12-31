"Юнайтед" одержал волевую победу над "Мидлсбро" благодаря двум голам в концовке

"Манчестер Юнайтед" поздравил сэра Алекса Фергюсона с 75-м Днем рождения, устроив яркий камбэк в концовке матча против "Мидлсбро" и одержав свою пятую подряд победу в Премьер-Лиге — 2:1.

Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо предоставил передышку Филу Джонсу и Маркосу Рохо, отправив ни их место в центре обороны Криса Смоллинга и Эрика Байи. Маруан Феллайни, Генрих Мхитарян и Антонио Мартиаль позволили перевести дух Майклу Кэррику, Хуану Мате и Джесси Лингарду.



У "речников" поменялась ровно половина полевых игроков. Доверие тренера было оказано Бернардо Эспиносе, Джорджу Френду, Гранту Лидбиттеру, Стюарту Даунингу и Адаме Траоре.



"Мидлсбро" обнадеживающе стартовал, в самом начале проведя атаку три в одного, но юный Траоре и пожадничал, и сам пробил неудачно. Довольно скоро "Юнайтед" забрал себе инициативу и заставил соперника сосредоточиться на обороне.



Хозяева играли размашисто и довольно много били — дважды "речников" выручала штанга, когда на ударную позицию выходили Поль Погба и Антони Мартиаль. На 38-й минуте Златан Ибрагимович в высоком прыжке все-таки отправил мяч в ворота Виктора Вальдеса, однако бригада арбитров зафиксировала опасную игру у шведского нападающего.



После перерыва "дьяволы" продолжили терроризировать оборону "Боро". Погба, Мхитарян и Ибрагимович держали защитников соперника в постоянном напряжении.



Однако открыть счет "Юнайтед" никак не удавалось. Зато это удалось гостям на 67-й минуте, когда Альваро Негредо сделал скидку головой на свободного Лидбиттера, а тот закатил мяч в ворота мимо Давида Де Хеа — 0:1.



Хозяева пуще прежнего принялся атаковать, устроив настоящий штурм. "Боро" держался, но за пять минут до истечения основного времени счет стал равным. Ибрагимович головой сбросил мяч на выход Мартиалю, а тот в касание пробил Вальдеса — 1:1.



Прошло еще две минуты, и Погба великолепным ударом головой отправил мяч в верхний угол ворот после навеса вышедшего на замену Маты — 2:1.



После пропущенного гола "Юнайтед" выдал один из лучших своих отрезков в этом сезоне. "Дьяволы" победили пятый раз кряду, подтвердив свое намерение вмешаться в чемпионскую гонку Премьер-Лиги.



"Манчестер Юнайтед" — "Мидлсбро". Отчет о матче