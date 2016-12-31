"Юнайтед" одержал волевую победу над "Мидлсбро" благодаря двум голам в концовке
"Манчестер Юнайтед" поздравил сэра Алекса Фергюсона с 75-м Днем рождения, устроив яркий камбэк в концовке матча против "Мидлсбро" и одержав свою пятую подряд победу в Премьер-Лиге — 2:1.
Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо предоставил передышку Филу Джонсу и Маркосу Рохо, отправив ни их место в центре обороны Криса Смоллинга и Эрика Байи. Маруан Феллайни, Генрих Мхитарян и Антонио Мартиаль позволили перевести дух Майклу Кэррику, Хуану Мате и Джесси Лингарду.
У "речников" поменялась ровно половина полевых игроков. Доверие тренера было оказано Бернардо Эспиносе, Джорджу Френду, Гранту Лидбиттеру, Стюарту Даунингу и Адаме Траоре.
"Мидлсбро" обнадеживающе стартовал, в самом начале проведя атаку три в одного, но юный Траоре и пожадничал, и сам пробил неудачно. Довольно скоро "Юнайтед" забрал себе инициативу и заставил соперника сосредоточиться на обороне.
Хозяева играли размашисто и довольно много били — дважды "речников" выручала штанга, когда на ударную позицию выходили Поль Погба и Антони Мартиаль. На 38-й минуте Златан Ибрагимович в высоком прыжке все-таки отправил мяч в ворота Виктора Вальдеса, однако бригада арбитров зафиксировала опасную игру у шведского нападающего.
После перерыва "дьяволы" продолжили терроризировать оборону "Боро". Погба, Мхитарян и Ибрагимович держали защитников соперника в постоянном напряжении.
Однако открыть счет "Юнайтед" никак не удавалось. Зато это удалось гостям на 67-й минуте, когда Альваро Негредо сделал скидку головой на свободного Лидбиттера, а тот закатил мяч в ворота мимо Давида Де Хеа — 0:1.
Хозяева пуще прежнего принялся атаковать, устроив настоящий штурм. "Боро" держался, но за пять минут до истечения основного времени счет стал равным. Ибрагимович головой сбросил мяч на выход Мартиалю, а тот в касание пробил Вальдеса — 1:1.
Прошло еще две минуты, и Погба великолепным ударом головой отправил мяч в верхний угол ворот после навеса вышедшего на замену Маты — 2:1.
После пропущенного гола "Юнайтед" выдал один из лучших своих отрезков в этом сезоне. "Дьяволы" победили пятый раз кряду, подтвердив свое намерение вмешаться в чемпионскую гонку Премьер-Лиги.
"Манчестер Юнайтед" — "Мидлсбро". Отчет о матче
31.12.2016 20:05
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Последние комментарии:
Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Моуриньо четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуа, Чехи, Харты ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 6-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.
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Всех с победой, манки! Как в старые добрые
(ответить)
Норм так поздравили САФа и поиграли на наших нервах.
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Дед Мороз за одну ночь успевает раздать всем детям подарки, а сток всего лишь два матча за один вечер сыграл
(ответить)
Неужели Марсиялю пистонов вставили! Лучший матч в сезоне пока. Пусть продолжает, а Севилья катится куда подальше.
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Всех адекватных болельщиков с победой и наступающим! важная победа и отличный подарок САФу
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Миха набухался на НГ, Мидосбро от Стока отличить не может.
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Нифига сток может однако. Два матча сыграть сразу. Ещё и проиграть.
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"Стоук" не помешал "Челси" одержать 13-ю победу подряд
"Юнайтед" одержал волевую победу над "Стоуком" благодаря двум голам в концовке
Стоук красавчики, играли одновременно против Челси и МУ
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с победой
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ура с победой Red Devils !!!! и с новым годом мои братья !
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Просто Стоук молодёжку выпустил.Основа ведь с Челси катала.
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а вот и новость о будущих чемпионах.
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Миха, ты пьян
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Миха аж охренел от камбэка
Попутал гостей
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Бля, в юбилей Фегри выдали конечно перфоманс ) Прям дежавю! Всех с победой!
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Видимо так и буду в жопу дышать петушне весь сезон
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НАД МИДЛСБРО
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Матч жара.
Ничего больше об этом не хочу говорить, всех манков - с победой!
Фапл с новым годом.
Выжили в 2016 году (ну вы поняли), значит хорош будет и 2017-ый.
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чё, не можете без валидола инвалиды мля?
я всё равно доволен
но надо было 4-0 минимум побеждать, хреновая реализация
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