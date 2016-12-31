"Стоук" не помешал "Челси" одержать 13-ю победу подряд

Виллиан и Цеск Фабрегас "Челси" отпраздновал свою рекордную 13-ю победу подряд в Премьер-Лиге, дома одолев "Стоук", которому дважды удавалось сравнивать счет по ходу матча — 4:2.

Как и можно было ожидать, отбывшие дисквалификацию Нголо Канте и Диего Коста вернулись в старт "синих", заменив Неманью Матича и Педро.

Новыми лицами в стартовом составе "гончаров" стали Чарли Адам, Джердан Шакири и Ибрагим Афеллай, последний раз выходивший с первых минут еще в апреле.

Матч начался чрезвычайно неторопливо. Конечно, хозяева больше владели мячом, но оба голкипера чувствовали себя в безопасности. Первый реальный голевой момент возник лишь на 18-й минуте, когда Коста грудью принял мяч в штрафной, оторвался от поскользнувшегося Маме Бирафа Диуфа и пробил — Ли Грант справился. Спустя четыре минуты страж ворот "Стоука" отразил удар Гари Кэхилла головой.

Давление "Челси" все возрастало, ощущение скорого гола буквально витало в воздухе. На 33-й минуте Грант снова был вынужден спасать гостей, сперва обезвредив в штрафной Косту, а затем заблокировав удар в упор Эдена Азара. Был назначен угловой, и с подачи Цеска Фабрегаса Кэхилл головой все-таки отправил мяч в ворота — 1:0.

В остатке тайма "гончары" совершили несколько вылазок на чужую половину поля, но ни одного удара в створ ворот Тибо Куртуа так и не нанесли.

А вот второй тайм начался очень неожиданно. Чарли Адам навесил со штрафного, Питер Крауч сделал скидку головой на Бруно Мартинса Инди, а тот ногой переправил мяч в ворота — 1:1.

Такое развитие событий совершенно не устраивало "Челси". Подопечные Антонио Конте устроили натиск и на 57-й минуте снова вышли вперед. Виктор Мосес с правого фланга прострелил в центра штрафной площади, где Азар в касание сделал короткую скидку на Виллиана, а тот немедленно пробил с левой ноги — 2:1.

"Стоуку" ничего не оставалось, как пойти вперед, и на 64-й минуте Крауч с линии вратарской замкнул прострел Диуфа — 2:2. Впрочем, уже спустя минуту Фабрегас запустил в прорыв Виллиана, который с острого угла пробил Гранта — 3:2.

"Гончары" и дальше пытались огрызаться, но на 85-й минуте все стало окончательно ясно. Коста в силовой манере выцарапал мяч в штрафной у Инди и с острого угла расстрелял Гранта — 4:2.

"Челси" без особых проблем довел дело до победы — 13-й кряду в Премьер-Лиге, что является новым клубным рекордом. "Стоук" показал зубы в этом матче, но оказался бессилен остановить лидера.

"Челси" — "Стоук". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Стоук, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2016 19:55

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Последние комментарии:




  1. mdfjvnlabngmlas 31.12.2016 20:26 # mdfjvnlabngmlas
    худший год фапла подходит к концу.

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  2. ssa 31.12.2016 20:25 # ssa
    Елага топ

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  3. billy-talent 31.12.2016 20:25 # billy-talent
    Сток забил 2 мяча, столько же забили все конкуренты Челси за предыдущие 12 игр и все равно проиграл. Для повторения подобного ЛФК придется забить как минимум 13 мячей.

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  4. karnivool 31.12.2016 20:22 # karnivool
    Всех с наступающим НГ! С победой Челси!

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  5. nyr 31.12.2016 20:21 # nyr
    Норм договорняки проводят челсей

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  6. palach221078 31.12.2016 20:20 # palach221078
    С Победой Банда! И С Наступающим!

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  7. ruschelsea 31.12.2016 20:20 # ruschelsea
    Рот сиралекса празднует день рождения.

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  8. luckymen 31.12.2016 20:19 # luckymen
    травм бы побольше в матче ливер мс, много голов, ничейку и под конец грандиозную драку между игроками и фанатами, дисквалификация энфилда на год, снятие с ливера 9 очков, сити 6, дисквалификация клоппа на 3 месяца, снятие с ливера 3 очков за договорной матч с сток сити

    и тогда этот год будет считаться идеальным)

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  9. hammersmith 31.12.2016 20:19 # hammersmith
    всё, у меня 2017 начался уже. с новым годом!

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  10. luckymen 31.12.2016 20:16 # luckymen
    фарту масте АУЕ

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  11. shearer1 31.12.2016 20:15 # shearer1
    Дисквы бы и снятия очков от скорой драки на матче Лив:МЦ

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  12. mdfjvnlabngmlas 31.12.2016 20:13 # mdfjvnlabngmlas
    ничейку бы еще сейчас от ливерпоола и сити.

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  13. second005 31.12.2016 20:12 # second005
    Фапл, снова Синий!

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  14. dormidont 31.12.2016 20:11 # dormidont
    Фапл 2016!!!

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    Был как камень стал густым...

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    Мда...

    Заводила форума - gusto
    Дабл! Поздравляем!

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    Бульба жи. Она всем нра.

    Цитата года - "26.09.2015 19:14 #
    mancunium1878

    Все происходит как я и предсказывал"
    http://fapl.ru/posts/43204/?c=1#c5668708
    Лан, пусть будет.

    Итоги награждения - фапл 2016 года прошу считать синим! Блд...

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  15. chelsealondon 31.12.2016 20:11 # chelsealondon
    С победой ребята! Как всегда на изи ....едем дальше, кстати петухов распотрошим в год петуха...всех с наступающим Новым годом! ...всееп добра...

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  16. myscore 31.12.2016 20:09 # myscore
    Валидольно.С победой!

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  17. chelsea-69 31.12.2016 20:09 # chelsea-69
    С победой посоны и Наступающим!

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  18. second005 31.12.2016 20:08 # second005
    Михалыч, обнови таблицу. а то как-то не по-пацански с 46 очками на первом месте находиться. Это колбаса там всякая, пускай пытается очки набирать, как никак идут следом за чемпионами

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  19. alex-maradona 31.12.2016 20:07 # alex-maradona
    Шалом.
    Всех с новым годом.
    В 2016 не убили нас (ну вы знаете), значит в 2017 ещё повоюем.

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  20. mafia 31.12.2016 20:07 # mafia
    Кмон цхелсия

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