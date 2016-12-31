"Стоук" не помешал "Челси" одержать 13-ю победу подряд
"Челси" отпраздновал свою рекордную 13-ю победу подряд в Премьер-Лиге, дома одолев "Стоук", которому дважды удавалось сравнивать счет по ходу матча — 4:2.
Как и можно было ожидать, отбывшие дисквалификацию Нголо Канте и Диего Коста вернулись в старт "синих", заменив Неманью Матича и Педро.
Новыми лицами в стартовом составе "гончаров" стали Чарли Адам, Джердан Шакири и Ибрагим Афеллай, последний раз выходивший с первых минут еще в апреле.
Матч начался чрезвычайно неторопливо. Конечно, хозяева больше владели мячом, но оба голкипера чувствовали себя в безопасности. Первый реальный голевой момент возник лишь на 18-й минуте, когда Коста грудью принял мяч в штрафной, оторвался от поскользнувшегося Маме Бирафа Диуфа и пробил — Ли Грант справился. Спустя четыре минуты страж ворот "Стоука" отразил удар Гари Кэхилла головой.
Давление "Челси" все возрастало, ощущение скорого гола буквально витало в воздухе. На 33-й минуте Грант снова был вынужден спасать гостей, сперва обезвредив в штрафной Косту, а затем заблокировав удар в упор Эдена Азара. Был назначен угловой, и с подачи Цеска Фабрегаса Кэхилл головой все-таки отправил мяч в ворота — 1:0.
В остатке тайма "гончары" совершили несколько вылазок на чужую половину поля, но ни одного удара в створ ворот Тибо Куртуа так и не нанесли.
А вот второй тайм начался очень неожиданно. Чарли Адам навесил со штрафного, Питер Крауч сделал скидку головой на Бруно Мартинса Инди, а тот ногой переправил мяч в ворота — 1:1.
Такое развитие событий совершенно не устраивало "Челси". Подопечные Антонио Конте устроили натиск и на 57-й минуте снова вышли вперед. Виктор Мосес с правого фланга прострелил в центра штрафной площади, где Азар в касание сделал короткую скидку на Виллиана, а тот немедленно пробил с левой ноги — 2:1.
"Стоуку" ничего не оставалось, как пойти вперед, и на 64-й минуте Крауч с линии вратарской замкнул прострел Диуфа — 2:2. Впрочем, уже спустя минуту Фабрегас запустил в прорыв Виллиана, который с острого угла пробил Гранта — 3:2.
"Гончары" и дальше пытались огрызаться, но на 85-й минуте все стало окончательно ясно. Коста в силовой манере выцарапал мяч в штрафной у Инди и с острого угла расстрелял Гранта — 4:2.
"Челси" без особых проблем довел дело до победы — 13-й кряду в Премьер-Лиге, что является новым клубным рекордом. "Стоук" показал зубы в этом матче, но оказался бессилен остановить лидера.
"Челси" — "Стоук". Отчет о матче
31.12.2016 19:55
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Последние комментарии:
худший год фапла подходит к концу.
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Елага топ
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Сток забил 2 мяча, столько же забили все конкуренты Челси за предыдущие 12 игр и все равно проиграл. Для повторения подобного ЛФК придется забить как минимум 13 мячей.
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Всех с наступающим НГ! С победой Челси!
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Норм договорняки проводят челсей
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С Победой Банда! И С Наступающим!
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Рот сиралекса празднует день рождения.
(ответить)
травм бы побольше в матче ливер мс, много голов, ничейку и под конец грандиозную драку между игроками и фанатами, дисквалификация энфилда на год, снятие с ливера 9 очков, сити 6, дисквалификация клоппа на 3 месяца, снятие с ливера 3 очков за договорной матч с сток сити
и тогда этот год будет считаться идеальным)
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всё, у меня 2017 начался уже. с новым годом!
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фарту масте АУЕ
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Дисквы бы и снятия очков от скорой драки на матче Лив:МЦ
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ничейку бы еще сейчас от ливерпоола и сити.
(ответить)
Фапл, снова Синий!
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Фапл 2016!!!
Мистер форума - gusto
Был как камень стал густым...
Мисс форума - samir
Амир через эс.
Дедушка форума - melwood-lfc/gavriil
Я тоже могу голосовать и добавляю свой голос Мелвуду! Почетно в неполные 26 так заноулайфить!
Главный мыслитель - sausage
Вообще хз что за номинация на фапле...
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Жеканули даже в фейке с тремя О.
Лучшая тема на форуме - Покупка Погба
Нищеброды хайп подняли. Осуждаю.
Главный юморист - gavriil
На фейках затащил.
Мистер "само спокойствие" - karandash
С деревянным пердаком горение - смерть.
Мистер "агрессия" - spartan/lemass
Могли уничтожить фапл (нет).
Скандалист года/главный тролль - stepan-jam-bass
Степан степан. Хз кароч.
Разочарование года - lemass
Мда...
Заводила форума - gusto
Дабл! Поздравляем!
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Бульба жи. Она всем нра.
Цитата года - "26.09.2015 19:14 #
mancunium1878
Все происходит как я и предсказывал"
http://fapl.ru/posts/43204/?c=1#c5668708
Лан, пусть будет.
Итоги награждения - фапл 2016 года прошу считать синим! Блд...
(ответить)
С победой ребята! Как всегда на изи ....едем дальше, кстати петухов распотрошим в год петуха...всех с наступающим Новым годом! ...всееп добра...
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Валидольно.С победой!
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С победой посоны и Наступающим!
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Михалыч, обнови таблицу. а то как-то не по-пацански с 46 очками на первом месте находиться. Это колбаса там всякая, пускай пытается очки набирать, как никак идут следом за чемпионами
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Шалом.
Всех с новым годом.
В 2016 не убили нас (ну вы знаете), значит в 2017 ещё повоюем.
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Кмон цхелсия
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