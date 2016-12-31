"Стоук" не помешал "Челси" одержать 13-ю победу подряд

"Челси" отпраздновал свою рекордную 13-ю победу подряд в Премьер-Лиге, дома одолев "Стоук", которому дважды удавалось сравнивать счет по ходу матча — 4:2.

Как и можно было ожидать, отбывшие дисквалификацию Нголо Канте и Диего Коста вернулись в старт "синих", заменив Неманью Матича и Педро.



Новыми лицами в стартовом составе "гончаров" стали Чарли Адам, Джердан Шакири и Ибрагим Афеллай, последний раз выходивший с первых минут еще в апреле.



Матч начался чрезвычайно неторопливо. Конечно, хозяева больше владели мячом, но оба голкипера чувствовали себя в безопасности. Первый реальный голевой момент возник лишь на 18-й минуте, когда Коста грудью принял мяч в штрафной, оторвался от поскользнувшегося Маме Бирафа Диуфа и пробил — Ли Грант справился. Спустя четыре минуты страж ворот "Стоука" отразил удар Гари Кэхилла головой.



Давление "Челси" все возрастало, ощущение скорого гола буквально витало в воздухе. На 33-й минуте Грант снова был вынужден спасать гостей, сперва обезвредив в штрафной Косту, а затем заблокировав удар в упор Эдена Азара. Был назначен угловой, и с подачи Цеска Фабрегаса Кэхилл головой все-таки отправил мяч в ворота — 1:0.



В остатке тайма "гончары" совершили несколько вылазок на чужую половину поля, но ни одного удара в створ ворот Тибо Куртуа так и не нанесли.



А вот второй тайм начался очень неожиданно. Чарли Адам навесил со штрафного, Питер Крауч сделал скидку головой на Бруно Мартинса Инди, а тот ногой переправил мяч в ворота — 1:1.



Такое развитие событий совершенно не устраивало "Челси". Подопечные Антонио Конте устроили натиск и на 57-й минуте снова вышли вперед. Виктор Мосес с правого фланга прострелил в центра штрафной площади, где Азар в касание сделал короткую скидку на Виллиана, а тот немедленно пробил с левой ноги — 2:1.



"Стоуку" ничего не оставалось, как пойти вперед, и на 64-й минуте Крауч с линии вратарской замкнул прострел Диуфа — 2:2. Впрочем, уже спустя минуту Фабрегас запустил в прорыв Виллиана, который с острого угла пробил Гранта — 3:2.



"Гончары" и дальше пытались огрызаться, но на 85-й минуте все стало окончательно ясно. Коста в силовой манере выцарапал мяч в штрафной у Инди и с острого угла расстрелял Гранта — 4:2.



"Челси" без особых проблем довел дело до победы — 13-й кряду в Премьер-Лиге, что является новым клубным рекордом. "Стоук" показал зубы в этом матче, но оказался бессилен остановить лидера.



"Челси" — "Стоук". Отчет о матче