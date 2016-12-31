Почеттино озвучил стоимость Алли

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино оценил полузащитника "шпор" Деле Алли в 50 миллионов фунтов.

20-летний Алли, забивший три мяча в двух последних матчах за "шпор", постепенно возвращается к своей лучшей форме. Именно его действия позволили "Тоттенхэму" перевернуть ход неудачно складывавшейся игры против "Саутгемптона" на этой неделе.



Почеттино считает, что в своем юном возрасте Деле уже может называться одним из лучших полузащитников в современном футболе, а его стоимость близка к 50 миллионам фунтов.



"Думаю, Алли стоит 50 миллионов фунтов, почему нет? Сегодня он демонстрирует мастерство и талант, которые трудно найти в Европе среди игроков его возрастной категории. Нет никаких сомнений в том, что он будет одним из лучших игроков в Англии в ближайшие 10-12 лет".



"Премьер-Лига — жёсткий и при этом лучший в турнир в мире. Если вы один из лучших в Англии, вы автоматически один из лучших в Европе. Плюс к тому Алли прибавляет не только на поле, он стал вести себя лучше и в повседневной жизни", - цитирует Почеттино Sky Sports.