Почеттино озвучил стоимость Алли

Деле Алли и Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино оценил полузащитника "шпор" Деле Алли в 50 миллионов фунтов.

20-летний Алли, забивший три мяча в двух последних матчах за "шпор", постепенно возвращается к своей лучшей форме. Именно его действия позволили "Тоттенхэму" перевернуть ход неудачно складывавшейся игры против "Саутгемптона" на этой неделе.

Почеттино считает, что в своем юном возрасте Деле уже может называться одним из лучших полузащитников в современном футболе, а его стоимость близка к 50 миллионам фунтов.

"Думаю, Алли стоит 50 миллионов фунтов, почему нет? Сегодня он демонстрирует мастерство и талант, которые трудно найти в Европе среди игроков его возрастной категории. Нет никаких сомнений в том, что он будет одним из лучших игроков в Англии в ближайшие 10-12 лет".

"Премьер-Лига — жёсткий и при этом лучший в турнир в мире. Если вы один из лучших в Англии, вы автоматически один из лучших в Европе. Плюс к тому Алли прибавляет не только на поле, он стал вести себя лучше и в повседневной жизни", - цитирует Почеттино Sky Sports.



Метки Алли, Почеттино, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 31.12.2016 19:00

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  1. akado 31.12.2016 19:58 # akado
    учитывая нынешие цены, 50 милионофунтов за молодого элитного брита-смешная цена, заверните.

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  2. nurgissa10 31.12.2016 19:52 # nurgissa10
    девушка нашлась наверное

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  3. mancunia-planet 31.12.2016 19:01 # mancunia-planet
    удачи

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