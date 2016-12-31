Венгер: "Я был в абсолютном отчаянии"

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что испытывал отчаяние после недавних поражений от "Эвертона" и "Манчестер Сити".

Ранее в декабре "канониры" потерпели два поражения кряду на отрезке в неделю, хотя в обоих матчах вели в счете. Эти результаты значительно отдалили "Арсенал" от лидирующего в Премьер-Лиге "Челси", по поводу чего Венгер очень переживал.

"Если бы вы пожили бы со мной три дня после матча против "Манчестер Сити", то поняли бы, что я чувствовал, потому что я был в абсолютном отчаянии после двух этих матчей".

"Знаете, мы проиграли при очень особенных обстоятельствах. Это первый раз за 20 лет, когда я проигрываю матч такой важности из-за двух голов с с офсайда. Кроме того, в обоих матчах мы вели 1:0, мы имели моменты забить второй гол и третий гол".

"Мы должны были проанализировать это и быть критичными к себе, подтянув свою игру в обороне, потому что оба раза мы легко позволяли сопернику забить два гола".

"Конечно, победная серия "Челси" создает дополнительное давление. Любая твоя потеря очков, и ты в опасности. Ты лишь надеешься, что кто-нибудь скоро их остановит, потому что если они выиграют все свои матчи до конца сезона, никто не сможет их догнать", — сообщил Венгер Sky Sports.


Метки Арсенал, Венгер, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2016 18:00

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Последние комментарии:




  1. farot 31.12.2016 18:53 # farot
    ну не только же побеждать после голов из оффсайдов

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  2. kamilfo 31.12.2016 18:02 # kamilfo
    Хорошие новости. Надо добивать старика.

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