Ван Гинкел заключил новый контракт с "Челси" и отправился в ПСВ

Полузащитник "Челси" Марко Ван Гинкел заключил новый контракт до 2019 года и теперь отправляется на родину в ПСВ, где проведет остаток сезона на правах аренды.

Напомним, Ван Гинкел прибыл на "Стэмфорд Бридж" еще в 2013 году и с тех пор успел побывать в аренде в "Милане" и "Стоуке". А вторую половину прошлого сезона Марко как раз провел в ПСВ, где отметился 13 появлениями в старте, забил восемь голов и получил чемпионскую медаль Эредивизии.



Минувшим летом ходили слухи, что Ван Гинкел вернется в Эйндховен, однако затем было объявлено, что 24-летний игрок останется в Лондоне, чтобы решить проблему с коленом, которая беспокоила его на протяжении нескольких месяцев.



Сейчас Ван Гинкел уже полностью здоров, но в силу высокой конкуренции не может претендовать на место в команде Антонио Конте, получая практику в резерве. Поэтому Марко заключил новый контракт и снова отправился в ПСВ.



Добавим, что за всю свою карьеру в "Челси" Ван Гинкел сыграл лишь два матча в Премьер-Лиге, оба раза появившись на замену.