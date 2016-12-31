"Челси" отреагирует на интерес "Реала" к Куртуа

Тибо Куртуа "Челси" отреагирует на интерес "Реала" к своему голкиперу Тибо Куртуа, предложив 24-летнему бельгийцу новый контракт на улучшенных условиях.

По информации The Guardian, на "Стэмфорд Бридж" всерьез воспринимают слухи о возобновившемся интересе "Реала" к экс-голкиперу "Атлетико". 18 месяцев назад Королевский клуб уже делал запрос насчет Тибо, и тогда "синие" специально назвали заградительную цену — 73 миллиона фунтов.

Однако главный тренер "Челси" Антонио Конте совершенно не заинтересован в расставании с Куртуа, который сейчас помогает своей команде уверенно лидировать в Премьер-Лиге и демонстрировать рекордную серию из 12 побед кряду.

О соответствующих намерениях итальянский наставник заявил накануне на своей пресс-конференции. Конте хочет, чтобы Тибо сохранил верность "синим" и стал легендой клуба.

"Послушайте, Тибо игрок "Челси", и я хочу, чтобы он остался здесь. И я думаю, он очень счастлив остаться здесь. Я ожидаю, что он будет выступать за этот клуб много лет. Я хочу этого, клуб хочет этого. Не вижу никаких проблем".

"Он обладает огромным потенциалом, чтобы продолжать отлично играть и добиваться больших целей. Новый контракт зависит от решения клуба. Но, на мой взгляд, да — голкипер вроде Тибо заслуживает остаться в "Челси" на много лет, заслуживает вписать свое имя в историю этого клуба и стать легендой этого клуба", — сообщил Антонио.

Теперь "Челси" собирается подтвердить свои слова делом. Действующее соглашение Куртуа истекает только в 2019 году, однако клуб предложить своему первому номеру более длительный контракт с зарплатой свыше 150 тыс. фунтов в неделю.


Метки контракты, Куртуа, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2016 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1174

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  1. cristean2 31.12.2016 17:21 # cristean2
    Куртуа слишком хорош для Риала, вон Днище Хеа в самый раз.

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  2. mancunia-planet 31.12.2016 16:51 # mancunia-planet
    Реал мечтает о ДЭХЭА, но максимум получат Куртуа

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  3. ccchelsea 31.12.2016 16:15 # ccchelsea
    Где те пенсы-петуханы,которые постоянно гнали на носатого?
    Топовый кипер,просто топовый.

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  4. dota2 31.12.2016 16:10 # dota2
    Топ кипер.

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  5. izy 31.12.2016 16:01 # izy
    Куртуа в челси на долго)

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