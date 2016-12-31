"Челси" отреагирует на интерес "Реала" к Куртуа

"Челси" отреагирует на интерес "Реала" к своему голкиперу Тибо Куртуа, предложив 24-летнему бельгийцу новый контракт на улучшенных условиях.

По информации The Guardian, на "Стэмфорд Бридж" всерьез воспринимают слухи о возобновившемся интересе "Реала" к экс-голкиперу "Атлетико". 18 месяцев назад Королевский клуб уже делал запрос насчет Тибо, и тогда "синие" специально назвали заградительную цену — 73 миллиона фунтов.



Однако главный тренер "Челси" Антонио Конте совершенно не заинтересован в расставании с Куртуа, который сейчас помогает своей команде уверенно лидировать в Премьер-Лиге и демонстрировать рекордную серию из 12 побед кряду.



О соответствующих намерениях итальянский наставник заявил накануне на своей пресс-конференции. Конте хочет, чтобы Тибо сохранил верность "синим" и стал легендой клуба.



"Послушайте, Тибо игрок "Челси", и я хочу, чтобы он остался здесь. И я думаю, он очень счастлив остаться здесь. Я ожидаю, что он будет выступать за этот клуб много лет. Я хочу этого, клуб хочет этого. Не вижу никаких проблем".



"Он обладает огромным потенциалом, чтобы продолжать отлично играть и добиваться больших целей. Новый контракт зависит от решения клуба. Но, на мой взгляд, да — голкипер вроде Тибо заслуживает остаться в "Челси" на много лет, заслуживает вписать свое имя в историю этого клуба и стать легендой этого клуба", — сообщил Антонио.



Теперь "Челси" собирается подтвердить свои слова делом. Действующее соглашение Куртуа истекает только в 2019 году, однако клуб предложить своему первому номеру более длительный контракт с зарплатой свыше 150 тыс. фунтов в неделю.