Моуриньо больше не рассчитывает на Депая

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал, что больше не рассчитывает на вингера Мемфиса Депая, поскольку тот хочет покинуть клуб в январе.

22-летний Депай провел всего один матч в стартовом составе "дьяволов" в этом сезоне. Также Мемфис отметился краткосрочными появлениями на замену в играх Премьер-Лиги, в общей сложности продержавшись на поле 20 минут.



Последний раз публика "Олд Траффорд" запечатлела Депая в поединке Лиги Европы против "Фейеноорда" 24 ноября. По словам Моуриньо, решение вывести голландца из состава связано с его желанием уйти.



"Не было такого, что в прошлом сезоне он играл феноменально, а в этом не играет вообще. Это не та ситуация. В последние пару месяцев мои решения в отношении Мемфиса были приняты под влиянием чувств и информации о том, что он хотел бы покинуть клуб в январе. У нас имелось реальное предложение, которое мы могли бы принять".



"Если я знаю или чувствую, что игрок хочет уйти, тогда я обращаюсь к Лингарду, Мхитаряну и Мартиалю, то есть к игрокам, в которых я на сто процентов уверен, что они останутся с нами", - приводит слова Моуриньо ESPN.