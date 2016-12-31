"Вест Бромвич" снова предложил новый контракт Берахино

"Вест Бромвич" выдвинул уже свое третье предложение о новом контракте нападающему Сэйдо Берахино, несмотря на продолжающиеся проблемы игрока.

Ранее в этом сезоне "дрозды" специально отправили 23-летнего Берахино во Франции, чтобы сбросить лишний вес и набрать физическую форму. Сэйдо уже вернулся в расположение клуба, но, по словам главного тренера Тони Пьюлиса, "ничуть не близок" к состоянию, чтобы претендовать на место в первой команде.



Меж тем, действующий контракт экс-игрока сборной Англии по-прежнему истекает в конце сезона, что вызывает повышенный интерес клубов вроде "Стоука" и "Эвертона" в преддверии возобновления трансферного окна.



Однако "Вест Бромвич" все еще надеется сохранить Берахино и даже готов увеличить его зарплату с нынешних 20 до 55 тысяч фунтов в неделю, сообщает The Telegraph. Соответствующее предложение клуб уже выдвинул игроку, который в этом сезоне провел лишь пять матчей и не забил ни одного гола.



Добавим, даже если Сэйдо покинет "Хоторнс" в конце сезона свободным агентом, "дрозды" все равно смогут претендовать на некоторую компенсацию, за воспитание игрока — но только в случае перехода Берахино в другой английский клуб. Если же нападающий отправится за рубеж, так и не заключив новую сделку, "Вест Бромвич" не получит ни пенни.