"Вест Бромвич" снова предложил новый контракт Берахино
"Вест Бромвич" выдвинул уже свое третье предложение о новом контракте нападающему Сэйдо Берахино, несмотря на продолжающиеся проблемы игрока.
Ранее в этом сезоне "дрозды" специально отправили 23-летнего Берахино во Франции, чтобы сбросить лишний вес и набрать физическую форму. Сэйдо уже вернулся в расположение клуба, но, по словам главного тренера Тони Пьюлиса, "ничуть не близок" к состоянию, чтобы претендовать на место в первой команде.
Меж тем, действующий контракт экс-игрока сборной Англии по-прежнему истекает в конце сезона, что вызывает повышенный интерес клубов вроде "Стоука" и "Эвертона" в преддверии возобновления трансферного окна.
Однако "Вест Бромвич" все еще надеется сохранить Берахино и даже готов увеличить его зарплату с нынешних 20 до 55 тысяч фунтов в неделю, сообщает The Telegraph. Соответствующее предложение клуб уже выдвинул игроку, который в этом сезоне провел лишь пять матчей и не забил ни одного гола.
Добавим, даже если Сэйдо покинет "Хоторнс" в конце сезона свободным агентом, "дрозды" все равно смогут претендовать на некоторую компенсацию, за воспитание игрока — но только в случае перехода Берахино в другой английский клуб. Если же нападающий отправится за рубеж, так и не заключив новую сделку, "Вест Бромвич" не получит ни пенни.
31.12.2016 13:00
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