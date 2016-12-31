Гвардиола видит в "Ливерпуле" реального претендента на титул

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не удивлен успехами "Ливерпуля" при Юргене Клоппе и видит в мерсисайдской команде реального претендента на чемпионский титул Премьер-Лиги.

В субботу на "Этихад" сойдутся двое главных преследователейй лидирующего в Премьер-Лиге "Челси". И если "Сити" не привыкать бороться за титул, то для "красных" это немного в новинку, ведь в шести предыдущих сезонах им лишь однажды удалось финишировать в топ-4.



Тем не менее, Гвардиола очень серьезно настраивается на соперника, которого он лично ездил просматривать в минувший вторник против "Стоука".



"Да, "Ливерпуль" совершенно точно является претендентом на победу в Премьер-Лиге. Я побывал на хорошем матче в их исполнении. В этом году я много раз наблюдал "Ливерпуль". Однако на этой неделе у меня был выходной, семьи не было рядом, и я решил прокатиться. Спасибо "Ливерпулю" за приглашение, за билеты. Я посмотрел матч, и это самое важное".



"Мне посчастливилось играть против Юргена прежде, и я думаю, мы довольно хорошо знаем друг друга. Есть шесть команд, сражающихся за титул, и особенно ожесточенная борьба идет за первые четыре позиции, которые дают пропуск в Лигу Чемпионов".



"Во вторник я увидел претендента на титул, и "Ливерпуль" — очень тяжелый соперник. Думаю, это будет хорошая битва до самого конца сезона", — цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.