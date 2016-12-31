Клопп: "Сити" стал лучше, чем в прошлом сезоне"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп убежден, что с приходом Хосепа Гвардиолы "Манчестер Сити" стал лучше.

Не секрет, что пока Гвардиола не оправдывает ожиданий внушительной доли болельщиков — карьера испанского тренера в "Сити" не складывается столь же триумфально, как и в его предыдущих клубах.



Отдельные фанаты и вовсе считают, что "горожане" не добились никакого прогресса после расставания с Мануэлем Пеллегрини по окончании прошлого сезона, но Клопп, чья команда в субботу принимает "Сити", с этим мнением не согласен.



"Обе команды хороши, когда играют с мячом, поэтому мы должны обороняться на своем высочайшем уровне. Все решат детали. Всегда мило рассуждать о том, что ты можешь сделать в матче, и что ты хочешь сделать. К сожалению, в прошлом году мы проиграли им в финале (Кубка Лиги)".



"Тогда они были во главе таблицы, а мы где-то... нигде, так что это хорошо. Они стали лучше относительно прошлого года, но и мы тоже стали лучше. Это будет другой матч, нежели в прошлом году. Мы не можем сыграть, как в прошлом году, и они не сыграют, как в прошлом году", — цитирует Клоппа Sky Sports.