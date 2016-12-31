Моуриньо: "Травма Ибрагимовича стала бы катастрофой"

Златан Ибрагимович Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признал, что травма нападающего Златана Ибрагимовича стала бы "катастрофой" для его команды.

2016 год сложился совершенно фантастическим образом для 35-летнего шведа, который к 33 голам за свой бывший клуб ПСЖ приплюсовал 17 результативных ударов за "красных дьяволов".

В уходящем году лишь Лионель Месси из "Барселоны" забил больше (51), однако у Златана в запасе остается еще один матч — сегодня против "Мидлсбро". О том, что "Юнайтед" может лишиться своего бомбардира в случае травмы, Моуриньо даже не хочет думать.

"Это стало бы катастрофой. Конечно, это стало бы катастрофой, но такие вещи случаются в футболе".

"Я не удивлен его результативностью. В Испании Месси и Криштиану (Роналду) много забивают с пенальти. Они феноменальные игроки, которые много своих голов оформляют с пенальти. Здесь у Златана лишь один пенальти в 18 матчах. Здесь не так просто забивать голы", — цитирует Моуриньо The Telegraph.

Несмотря на пугающую зависимость команды от Ибрагимовича, "дьяволы" не собираются покупать еще одного нападающего в январе.

"Мы не собираемся этого делать. У нас есть Златан, есть Руни, Рэшфорд и Мартиаль, который способен сыграть 9-го номера в другом стиле".

"Знаю, мы в условиях высокой конкуренции, но где вы возьмете нападающего, который был бы достаточно хорош, чтобы играть за "Юнайтед"? Где этот нападающий, в каком клубе, что готов его отпустить? Это не для января. Возможно, для лета", — добавил Жозе.


Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2016 10:00

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