Моуриньо: "Травма Ибрагимовича стала бы катастрофой"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признал, что травма нападающего Златана Ибрагимовича стала бы "катастрофой" для его команды.

2016 год сложился совершенно фантастическим образом для 35-летнего шведа, который к 33 голам за свой бывший клуб ПСЖ приплюсовал 17 результативных ударов за "красных дьяволов".



В уходящем году лишь Лионель Месси из "Барселоны" забил больше (51), однако у Златана в запасе остается еще один матч — сегодня против "Мидлсбро". О том, что "Юнайтед" может лишиться своего бомбардира в случае травмы, Моуриньо даже не хочет думать.



"Это стало бы катастрофой. Конечно, это стало бы катастрофой, но такие вещи случаются в футболе".



"Я не удивлен его результативностью. В Испании Месси и Криштиану (Роналду) много забивают с пенальти. Они феноменальные игроки, которые много своих голов оформляют с пенальти. Здесь у Златана лишь один пенальти в 18 матчах. Здесь не так просто забивать голы", — цитирует Моуриньо The Telegraph.



Несмотря на пугающую зависимость команды от Ибрагимовича, "дьяволы" не собираются покупать еще одного нападающего в январе.



"Мы не собираемся этого делать. У нас есть Златан, есть Руни, Рэшфорд и Мартиаль, который способен сыграть 9-го номера в другом стиле".



"Знаю, мы в условиях высокой конкуренции, но где вы возьмете нападающего, который был бы достаточно хорош, чтобы играть за "Юнайтед"? Где этот нападающий, в каком клубе, что готов его отпустить? Это не для января. Возможно, для лета", — добавил Жозе.