Венгер разочарован сезоном 2016/17

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что испытывает разочарование от уровня игры в Премьер-Лиге в этом сезоне.

В данный момент в Премьер-Лиге работают некоторые из лучших тренеров мира: Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп, Жозе Моуриньо, Антонио Конте и сам Венгер. Однако, жалуется Арсен, это пока не находит отражения на качестве и зрелищности матчей.

"Мы на полпути в чемпионате, где соревнуются лучшие тренеры мира, но сам чемпионат разочаровывает на всех уровнях. Этот год обещал быть необыкновенным, однако пока мы не увидели матчей, которыми знаменита Англия".

"Сезон Премьер-Лиги всегда бывает отмечен двумя-тремя абсолютно сказочными матчами, и пока этого нет. Я ожидаю большего от этого соревнования, нежели мы показали до сих пор — в том числе это касается и меня самого".

"На нас лежит ответственность, чтобы повысить уровень зрелищности. Поскольку в Премьер-Лиге так много денег, и каждый матч стал важным, то первый приоритет каждого тренера — это не проиграть, и мы под давлением из-за этого".

"Все команды в Премьер-Лиге теперь обладают мастерами топ-уровня — возможно, разница между фаворитами и клубами поменьше заставляет некоторые команды лишь обороняться".

"Однако мы обладаем лучшими тренерами в мире, и я уверен, мы еще увидим ряд матчей, которых все ждут", — цитирует Венгера Goal.


Метки Арсенал, Венгер, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2016 09:00

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  1. palach221078 31.12.2016 09:43 # palach221078
    а так же 2015/16, 2014/15,2013/14,2012/13,2011/12 и тд..

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  2. spartan 31.12.2016 09:33 # spartan
    соплениры реально.

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