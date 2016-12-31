Венгер разочарован сезоном 2016/17

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что испытывает разочарование от уровня игры в Премьер-Лиге в этом сезоне.

В данный момент в Премьер-Лиге работают некоторые из лучших тренеров мира: Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп, Жозе Моуриньо, Антонио Конте и сам Венгер. Однако, жалуется Арсен, это пока не находит отражения на качестве и зрелищности матчей.



"Мы на полпути в чемпионате, где соревнуются лучшие тренеры мира, но сам чемпионат разочаровывает на всех уровнях. Этот год обещал быть необыкновенным, однако пока мы не увидели матчей, которыми знаменита Англия".



"Сезон Премьер-Лиги всегда бывает отмечен двумя-тремя абсолютно сказочными матчами, и пока этого нет. Я ожидаю большего от этого соревнования, нежели мы показали до сих пор — в том числе это касается и меня самого".



"На нас лежит ответственность, чтобы повысить уровень зрелищности. Поскольку в Премьер-Лиге так много денег, и каждый матч стал важным, то первый приоритет каждого тренера — это не проиграть, и мы под давлением из-за этого".



"Все команды в Премьер-Лиге теперь обладают мастерами топ-уровня — возможно, разница между фаворитами и клубами поменьше заставляет некоторые команды лишь обороняться".



"Однако мы обладаем лучшими тренерами в мире, и я уверен, мы еще увидим ряд матчей, которых все ждут", — цитирует Венгера Goal.