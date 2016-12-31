Эллардайс отказался от переезда в Китая

Перед тем, как стать главным тренером "Кристал Пэлас", Сэм Эллардайс отказался от соблазнительного предложения из Китая.

На этой неделе 62-летний Эллардайс провел свой первый матч у руля "орлов". Одновременно игра с "Уотфордом" (1:1) ознаменовала возвращение "Большого Сэма" в футбол после скандального увольнения из сборной Англии.



По признанию Эллардайса, его карьера могла пойти другим маршрутом, но на выгодное в финансовом плане предложение из Китая он ответил отказом.



"У меня было предложение, но я предпочел остаться в Англии. Игрокам и их клубам тяжело отказаться от заманчивых условий по контракту и трансферам, такова уж тенденция".



"Китай уже решил, что хочет стать футбольной державой и решил доказать это скупкой лучших игроков на планете. Время покажет, был ли этот путь правильным", - цитирует Эллардайса The Independent.