Почеттино исключает переход Баркли в "Тоттенхэм"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что ему не нужен плеймейкер "Эвертона" Росс Баркли.

На этой неделе авторитетное издание The Telegraph сообщило, что "шпоры" готовят выгодное предложение о покупке 23-летнего Баркли, который не спешит продлевать контракт с "Эвертоном" и, по слухам, даже открыт к смене клуба.



Однако Почеттино с легкой руки опроверг эту информацию, заявив, что его не интересует покупка Росса в зимнее трансферное окно. По словам Почеттино, "Тоттенхэм" едва ли будет активен на рынке в январе.



"Я не жду нашей активности на трансферном рынке, потому что доволен текущим ростером игроков. Думаю, сейчас вообще не самой подходящий момент для покупок. Исключение может быть сделано только для игрока, который обязательно принесет нам пользу".



"Мы очень спокойно относимся к трансферам и ищем игроков под нашу философию и стиль. Мы не можем остановить волну слухов и точно так же не можем каждый раз подтверждать, правда это или ложь", - цитирует Почеттино Goal.