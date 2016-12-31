Венгер ответил на критику Дебюши

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер ответил на критику своего защитника Матье Дебюши, обвинив того во лжи.

Накануне Дебюши дал довольно скандальное интервью, сравнив отношение Венгера к себе с "плевком в лицо". Также 31-летний француз пожаловался, что 12 месяцев назад Арсен заблокировал его переход в "Манчестер Юнайтед", как позже не позволил ему отправиться в Испанию или Италию.



Однако у Венгера свое мнение на этот счет. Арсен отрицает обвинения соотечественника и удивляется фантазии Матье насчет заинтересованных клубов.



"Мы разговариваем. Я общаюсь со всеми игроками. Немного неприятно слышать подобное от травмированного игрока".



"Когда ты травмирован, то не можешь играть. В прошлом году я дал ему возможность отправиться в аренду в "Боро", но никто не обращался насчет него летом — ни "Фиорентина", ни "Эспаньол". Некоторые вещи в этой статье не соответствуют действительности".



"Следует с небольшим подозрением отнестись к такой статье. "Манчестер Юнайтед" не делал предложения насчет него. Это неправда. Мне удивительно слышать подобное", — цитирует Венгера Sky Sports.