19-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 31 декабря семью поединками продолжится 19-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

СУОНСИ — БОРНМУТ 18:00



Эксперимент "Суонси" с Бобом Брэдли быстро был признан неудачным, и боссы валлийского клуба не стали церемониться с очевидно провалившимся специалистом. Однако замена американцу пока не найдена, и "Борнмут" имеет все шансы усугубить мучения соперника, еще не испытавшего эмоциональный подъем в связи с приходом нового тренера. В шести последних встречах этих команд было забито 27 голов — в среднем по четыре с половиной гола за матч.



Вингер "Суонси" Джефферсон Монтеро пропустит месяц с травмой задней поверхности бедра. Нил Тэйлор оправился после повреждения паха.



В лазарете "Борнмута" остается Марк Пью. Готов вернуться в старт Натан Аке, пропускавший матч против своего родительского клуба "Челси".



САУТГЕМПТОН — ВЕСТ БРОМВИЧ 18:00 Онлайн трансляция



"Саутгемптон" и "Вест Бромвич" являются двумя представителями очень редкой на данный момент прослойки в Премьер-Лиге — прослойки середняков, которые могут не переживать за свою прописку в элите, но и в борьбу с претендентами на титул вступить не в состоянии. В очном противостоянии "святые" и "дрозды" постараются реабилитироваться от болезненных поражений, которые им нанесли команды из Северного Лондона на этой неделе — "Саутгемптон" дома был разгромлен "Тоттенхэмом", а "Вест Бромвич" свой единственный гол от "Арсенала" пропустил только на 86-й минуте. С 1969 года "святые" проиграли лишь один из 21 домашнего матча против "дроздов".



Вингер "Саутгемптона" Натан Редмонд, удаленный против "Тоттенхэма", дисквалифицирован. Мэтт Таргетт, Йорди Класи, Чарли Остин, как и прежде, травмированы.



У защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса небольшие проблемы с бедром. Сэйдо Берахино далек от формы, позволяющей ему участвовать в матчах.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — МИДЛСБРО 18:00 Онлайн трансляция



В домашней встрече с "Мидлсбро" "Манчестер Юнайтед" будет стремиться к своей пятой победе кряду в Премьер-Лиге — казалось бы, не такое уж и впечатляющее достижение, но последний раз "красные дьяволы" демонстрировали его в феврале-апреле 2015, в дебютном сезоне при Луи Ван Гале. Небольшим, но все же козырем "речников" в этом матче может знать отличная осведомленность их тренера Айтора Каранки о стиле работы своего друга и бывшего коллеги Жозе Моуриньо. В семи последних встречах соперников в рамках Премьер-Лиги "Юнайтед" ни разу не уступил, одержав четыре победы.



"Манчестер Юнайтед" все еще вынужден обходиться без Люка Шоу и Уэйна Руни.



Ввиду пяти желтых карточек на этот матч будет дисквалифицирован защитник "Мидлсбро" Антонио Барраган. У Виктора Фишера травма колена.



ЛЕСТЕР — ВЕСТ ХЭМ 18:00 Онлайн трансляция



"Вест Хэм" набрал девять очков из девяти последних и вновь смотрит в будущее в оптимизмом. "Лестер" же заканчивает год, в котором он стал чемпионом Премьер-Лиги, с мыслями о том, как из этой самой Премьер-Лиги не вылететь. В семи последних выездах на "Кинг Пауэр" в рамках высшего дивизиона "молотобойцы" отпраздновали лишь одну победу — 1:3 в январе 2000.



После дисквалификаций возвращаются защитники "Лестера" Роберт Хут и Кристиан Фукс, а вот Джейми Варди все еще под санкциями.



После матча дисквалификации снова доступен полузащитник "Вест Хэма" Педро Обианг. Джеймс Коллинс, пропустивший несколько недель с мышечной травмой, может попасть в заявку.



ЧЕЛСИ — СТОУК 18:00



"Я рад, что люди меняют свое мнение насчет нас. Но это означает, что тебе нужно быть еще внимательнее", — сообщил главный тренер "Челси" Антонио Конте в преддверии матча, в котором его команда постарается одержать свою 13-ю кряду победу в Премьер-Лиге. В прошлом сезоне "Стоук" дважды обыграл "синих" на своем поле и увез ничью со "Стэмфорд Бридж", что должно вселять в "гончаров" определенный оптимизм.



После дисквалификаций возвращаются лидеры "Челси" Нголо Канте и Диего Коста. А вот Педро не сыграет из-за перебора желтых карточек.



Защитник "Стоука" Фил Бардсли залечил свое колено. Марко Арнаутович по-прежнему дисквалифицирован. Джек Бутланд, Марк Муньеса и Джефф Кэмерон остаются в лазарете.



БЕРНЛИ — САНДЕРЛЕНД 18:00 Онлайн трансляция



"Бернли" выиграл четыре из пяти последних домашних матчей, и это не сулит находящемуся в зоне вылета "Сандерленду" ничего хорошего. В случае победы "бордовые" смогут завершить 2016 год в верхней половине таблицы Премьер-Лиги, что было бы великолепным достижением, учитывая крайне ограниченные ресурсы клуба с "Терф Мур". В 11 последних выездах к "Бернли" в рамках высшего дивизиона "коты" потерпели восемь поражений, свою единственную победу одержав еще в апреле 1969.



На субботний матч дисквалифицирован полузащитник "Бернли" Джефф Хендрик, а вот Мэтт Лоутон свою вину уже искупил.



Свой первый матч с августа проведет голкипер "Сандерленда" Вито Манноне, ведь Джордан Пикфорд получил травму колена и теперь пропустит до двух месяцев. Хавьер Манкильо, Джек Родуэлл и Стивен Пиенаар уже возобновили тренировки.



ЛИВЕРПУЛЬ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 20:30



В заключительном матче Премьер-Лиги в 2016 году сойдутся двое главных преследователей "Челси". Сыграть осторожно, разделив очки и вдвоем отстав от лидера, или все-таки рискнуть ради победы? Такой выбор должны сделать Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола, которые ранее по четыре раза обыграли друг друга, ни разу не оформив мировую. Единственное серьезное преимущество "Ливерпуля" в этом матче, как справедливо заметил Клопп, это поддержка "Энфилда". "Красные" выиграли четыре из пяти последних встреч с "Манчестер Сити" в рамках Премьер-Лиги, включая все три последних.



Ключевые для "Ливерпуля" игроки Жоэль Матип и Филиппе Коутиньо не успевают восстановиться к субботе.



Пропустив четыре последних матча из-за дисквалификации, возвращается нападающий "Сити" Серхио Агуэро. Джон Стоунс оправился после травмы колена, но Венсан Компани и Лерой Сане все еще вне игры.