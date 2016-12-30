Билич исключает переход Рэшфорда в "Вест Хэм"

Маркус Рэшфорд Рулевой "Вест Хэма" Славен Билич заявил, что его клубу будет не под силу арендовать нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

Как известно, лондонский клуб готов прервать аренду Симеоне Дзадзы из "Ювентуса". По слухам, на место итальянца Вест Хэм планировал арендовать либо Рэшфорда, либо его партнера по МЮ Антони Мартиаля.

Француз, по всей видимости, изучает вариант с переходом в "Севилью", но и Маркуса на Олимпийском Стадионе не стоит ждать. По словам Билича, "Вест Хэму" не удастся подписать Рэшфорда, поскольку он слишком важен для "Юнайтед".

"Нет никаких шансов, что мы арендуем Рэшфорда. Он очень ценный игрок для "Манчестер Юнайтед", поэтому я не вижу даже предпосылок для этого. Они проводят множество матчей, участвуют в четырех турнирах, поэтому Маркус нужен им", - сообщил Билич Goal.



Метки Билич, Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор foxmcfc   

Дата 30.12.2016 22:00

Количество просмотров Просмотров: 379

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. halamadrid94 30.12.2016 22:46 # halamadrid94
    Парень , подпортит карьеру , если в аренду не уйдет .В Вест Хэме железная место в основе : Кэрролл - друг Диаби и Старриджа , Дзадза - аут , Флетчеру рано в основу , Кальери - переоцененный латинос , Сако - травмирован . Молотки номинально играют в три напа . С Пайе и Лансини в старте .

    (ответить)

  2. luckymen 30.12.2016 22:43 # luckymen
    обоссали маньку сказав что их тупой бегунок даже середняку не нужен

    (ответить)

  3. dzhidaj 30.12.2016 22:37 # dzhidaj
    Антонио реально, Рэшворда и в правду нереално, тут согласен с ним как еоо там

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: