Билич исключает переход Рэшфорда в "Вест Хэм"
Рулевой "Вест Хэма" Славен Билич заявил, что его клубу будет не под силу арендовать нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.
Как известно, лондонский клуб готов прервать аренду Симеоне Дзадзы из "Ювентуса". По слухам, на место итальянца Вест Хэм планировал арендовать либо Рэшфорда, либо его партнера по МЮ Антони Мартиаля.
Француз, по всей видимости, изучает вариант с переходом в "Севилью", но и Маркуса на Олимпийском Стадионе не стоит ждать. По словам Билича, "Вест Хэму" не удастся подписать Рэшфорда, поскольку он слишком важен для "Юнайтед".
"Нет никаких шансов, что мы арендуем Рэшфорда. Он очень ценный игрок для "Манчестер Юнайтед", поэтому я не вижу даже предпосылок для этого. Они проводят множество матчей, участвуют в четырех турнирах, поэтому Маркус нужен им", - сообщил Билич Goal.
30.12.2016 22:00
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Парень , подпортит карьеру , если в аренду не уйдет .В Вест Хэме железная место в основе : Кэрролл - друг Диаби и Старриджа , Дзадза - аут , Флетчеру рано в основу , Кальери - переоцененный латинос , Сако - травмирован . Молотки номинально играют в три напа . С Пайе и Лансини в старте .
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обоссали маньку сказав что их тупой бегунок даже середняку не нужен
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Антонио реально, Рэшворда и в правду нереално, тут согласен с ним как еоо там
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