Ван Дейк и Фонте останутся в "Саутгемптоне"

Главный тренер "Саутгемптона" Клод Пюэль заверил, что защитники Жозе Фонте и Виргил Ван Дейк останутся на "Сент-Мэри" после закрытия трансферного окна.

Надежная игра Ван Дейка и Фонте в центре обороны "святых" привлекла внимание клубов из Манчестера: "Сити" засматривается на голландца, "Юнайтед" интересуется португальцем.



Тем не менее, планов продавать ведущих игроков у "Саутгемптона" нет. По словам Пюэлям, оба его защитника останутся в команде после закрытия зимнего трансферного окна.



"Виргил очень важен для нас и останется в клубе. Он продолжит работать на благо "Саутгемптона" и будет помогать нам подниматься вверх по таблице. С Жозе все немного иначе, но важно понимать, что у него действующее соглашение с клубом", - цитирует Пюэля Goal.