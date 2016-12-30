Конте исключает переход Куртуа в "Реал"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что намерен сохранить "лучшего голкипера в мире", а также пообещал мудро распорядиться вырученными с продажи Оскара в Китай 60 миллионами фунтов.

Недавно в прессе возобновились слухи о том, что "Реал" снова попытается переманить голкипера "синих" Тибо Куртуа, который ранее в своей карьере провел три сезона в другом клубе из Мадрида, "Атлетико". Однако Конте уверен, что ему не грозит потеря бельгийца.



"Думаю, важно прояснить ситуацию. Тибо, на мой взгляд, является одним из лучших, если не лучшим голкипером в мире. Он очень хорошо трудится, и он великолепный голкипер. Он останется с нами, и это самое важное. Все остальные — это лишь спекуляции".



"Он очень хорошо играет, и вы можете видеть, что он очень хорош не только при игре руками, но и ногами. Думаю, он совершенный голкипер, он современный голкипер, и для меня он является одним из лучших в мире".



"Я не хочу говорить ему, что он лучший, потому что он мой игрок, но он великолепный голкипер. Высший уровень", — цитирует Антонио Evening Standard.



Также итальянский специалист прокомментировал свои планы на зимнее трансферное окно.



"В январе всегда очень сложно покупать. Мы вместе с клубом думаем, как лучше всего подготовиться ко второй половине сезона. Конечно, мы продали Оскара, и у нас есть деньги на траты. Но важно тратить деньги правильным образом".



"Мне не нравится тратить деньги просто так. Я предпочитаю покупать игроков и адаптировать их к нашей системе. Я предпочитаю людей, которые способны влиться в нашу команду и играть в пас", — добавил Конте.