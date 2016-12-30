Моуриньо готов продавать, но не отпускать в аренду

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не отпустит никого из своих игроков в аренду, за исключением третьего голкипера Сэма Джонстона, но открыт к предложениям насчет постоянных трансферов.

В последнее время пресса связывает с возможным уходом из "Юнайтед" сразу нескольких игроков, находящихся на периферии планов Моуриньо. В их числе Морган Шнайдерлен, Мемфис Депай и Антони Мартиаль. Жозе не собирается стоять на пути этих футболистов, но готов отпустить их с "Олд Траффорд" только насовсем.



"Сэм Джонстон — единственный игрок, которому я позволю уйти в аренду, потому что он не сыграл ни единой минуты, а игровая практика ему нужна".



"В лице Жоэла (Перейры) мы обладаем молодым голкипером, который за последние шесть месяцев сыграл много минут в португальском чемпионате, а теперь пришло время играть для Сэма. Это единственный арендный переход, который мы планируем".



"Что касается остальных игроков, то я не хочу их продавать, и клуб, руководство меня полностью поддерживают. Но, как я уже говорил прежде, если игрок ограничен в игровом времени и действительно хочет уйти, мы не имеем права строить препятствия этому игроку при соблюдении условий — наших условий. К этому моменту мы не получили ни одного предложения, которое бы нас устроило", — цитирует Моуриньо The Telegraph.



Таким образом, своим заявлением Моуриньо фактически подтвердил, что предложение "Вест Бромвича" о покупке Шнайдерлена размером 13 миллионов фунтов было отклонено.