Клаттенбург готов обсудить свой переезд в Китай

Марк Клаттенбург Рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург пообещал подумать над переездом в Китай, если ему поступит соответствующее предложение.

Интересом китайских клубов к игрокам и тренерам с именем уже никого не удивишь, однако недавно в прессе появились слухи, что очередной целью амбициозной азиатской лиги стал 41-летний Клаттенбург.

Марк, на этой неделе признанный лучшим футбольным арбитром мира, пока ничего не знает об этом интересе, но открыт к идее пожить и поработать в Китае.

"Китай производит убедительное впечатление того, что они стремятся развивать свой футбол, стремятся приглашать квалифицированных игроков и специалистов".

"Если мне, будучи связанным контрактом с Премьер-Лигой, предоставится соответствующая возможность, я буду готов подумать над долгосрочной стратегией своей карьеры. Как долго я смогу оставаться рефери? Я работаю в Премьер-Лиге уже 12 лет. Это были удивительные 12 лет".

"У меня на руках нет предложения, но если мне поступит оное, я рассмотрю его. Однако в данный момент я наслаждаюсь работой на Премьер-Лигу и УЕФА", — сообщил Клаттенбург The Associated Press.


Метки Клаттенбург, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2016 18:00

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  1. samurai8888 30.12.2016 18:40 # samurai8888
    ну все пизда еврофутболу...все в китай...

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  2. antikvar 30.12.2016 18:40 # antikvar
    Ахуеть, уже судей официально покупают

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  3. sj606 30.12.2016 18:21 # sj606
    Удачи

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  4. shearer1 30.12.2016 18:12 # shearer1
    Будет судить в АФС

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