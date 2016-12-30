Клаттенбург готов обсудить свой переезд в Китай

Рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург пообещал подумать над переездом в Китай, если ему поступит соответствующее предложение.

Интересом китайских клубов к игрокам и тренерам с именем уже никого не удивишь, однако недавно в прессе появились слухи, что очередной целью амбициозной азиатской лиги стал 41-летний Клаттенбург.



Марк, на этой неделе признанный лучшим футбольным арбитром мира, пока ничего не знает об этом интересе, но открыт к идее пожить и поработать в Китае.



"Китай производит убедительное впечатление того, что они стремятся развивать свой футбол, стремятся приглашать квалифицированных игроков и специалистов".



"Если мне, будучи связанным контрактом с Премьер-Лигой, предоставится соответствующая возможность, я буду готов подумать над долгосрочной стратегией своей карьеры. Как долго я смогу оставаться рефери? Я работаю в Премьер-Лиге уже 12 лет. Это были удивительные 12 лет".



"У меня на руках нет предложения, но если мне поступит оное, я рассмотрю его. Однако в данный момент я наслаждаюсь работой на Премьер-Лигу и УЕФА", — сообщил Клаттенбург The Associated Press.