Клаттенбург готов обсудить свой переезд в Китай
Рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург пообещал подумать над переездом в Китай, если ему поступит соответствующее предложение.
Интересом китайских клубов к игрокам и тренерам с именем уже никого не удивишь, однако недавно в прессе появились слухи, что очередной целью амбициозной азиатской лиги стал 41-летний Клаттенбург.
Марк, на этой неделе признанный лучшим футбольным арбитром мира, пока ничего не знает об этом интересе, но открыт к идее пожить и поработать в Китае.
"Китай производит убедительное впечатление того, что они стремятся развивать свой футбол, стремятся приглашать квалифицированных игроков и специалистов".
"Если мне, будучи связанным контрактом с Премьер-Лигой, предоставится соответствующая возможность, я буду готов подумать над долгосрочной стратегией своей карьеры. Как долго я смогу оставаться рефери? Я работаю в Премьер-Лиге уже 12 лет. Это были удивительные 12 лет".
"У меня на руках нет предложения, но если мне поступит оное, я рассмотрю его. Однако в данный момент я наслаждаюсь работой на Премьер-Лигу и УЕФА", — сообщил Клаттенбург The Associated Press.
30.12.2016 18:00
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ну все пизда еврофутболу...все в китай...
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Ахуеть, уже судей официально покупают
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Удачи
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Будет судить в АФС
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