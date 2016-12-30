Венгер назвал "Челси" "суперфаворитом" в борьбе за титул

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер назвал лидирующий в Премьер-Лиге "Челси" "суперфаворитом" в борьбе за чемпионский титул.

В преддверии заключительного тура уходящего года и первой половины сезона "синие" уверенно возглавляют Премьер-Лигу, имея шесть очков преимущества над ближайшим преследователем и целых девять — над "Арсеналом".



Как известно, "Челси" выиграл все 12 последних матчей, что лишь на один матч меньше рекордной серии "канониров" из 13 побед кряду, продемонстрированной еще 15 лет назад. Однако внутренне Венгер еще не смирился с тем, что мечты о возвращении титула к "Арсеналу" снова придется отложить.



"В данный момент "Челси" является суперфаворитом, потому что они достаточно крупны и производят большое впечатление. Как говорят здесь в Англии, им придется постараться, чтобы упустить титул. Они могут его упустить — в данный момент он у них, но они все еще могут упустить его".



"Впереди еще длинный путь, и каждого из нас ждут очень сложные матчи против прямых конкурентов, что будет иметь огромную важность".



"Они хорошо разобрались со своими проблемами. Нужно отдать должное Конте за то, как он нашел решение, установившее такой хороший баланс в его команде. Они купили Давида Луиса, который стабилизировал их оборону, и я думаю, до сих пор они были самой стабильной командой".



"То, что они делают, это великолепно. Если они станут чемпионами, это будет абсолютно волшебно, потому что никто не ожидал этого. На старте сезона их немного лихорадило, но затем они изменили свою схему и с тех пор демонстрируют серию, в которой уверенность играет важную роль".



"Если они станут чемпионами, можно лишь будет поздравить их. Рекорды и есть для того, чтобы их покоряли, и если кто-то выступает лучше тебя, ты должен осознать это и поздравить соперника", — цитирует Венгера Sky Sports.